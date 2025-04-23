Суперфуд или враг для здоровья: названа неожиданная правда о рапсовом масле

Рапсовое масло можно найти на полках супермаркетов, но мнения о его пользе до сих пор вызывают споры. Одни считают его ценным источником полезных жиров, другие - избегают из-за возможных рисков. Так действительно ли рапсовое масло полезно для здоровья?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Что известно

Если человек часто употребляет в сверхвысоком количестве именно подсолнечное масло, а именно жарит на нем, то это увеличивает количество сердечно-сосудистых болезней и смертности.

"Масло рапса - это интересный продукт, где-то лет 20 назад помог Европе снизить количество болезней сердечно-сосудистой системы", - отметила эксперт.

Эти масла содержат немного другой состав жирных кислот, которые не дают такого активного воспаления в сосудистой стенке и сдвиг по липидограмме.

Рапсовое масло может быть полезным при условии умеренного потребления. Вот несколько его преимуществ:

здоровый жировой состав - рапсовое масло содержит много мононенасыщенных жиров, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина (LDL)

- рапсовое масло содержит много мононенасыщенных жиров, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина (LDL) омега-3 жирные кислоты - в нем есть альфа-линоленовая кислота (ALA) - растительная форма омега-3, которая полезна для сердечно-сосудистой системы

- в нем есть альфа-линоленовая кислота (ALA) - растительная форма омега-3, которая полезна для сердечно-сосудистой системы низкое содержание насыщенных жиров - по сравнению с другими маслами (например, кокосовым или пальмовым), рапсовое имеет меньше насыщенных жиров, что делает его лучшим выбором для ежедневного использования

- по сравнению с другими маслами (например, кокосовым или пальмовым), рапсовое имеет меньше насыщенных жиров, что делает его лучшим выбором для ежедневного использования витамин E - антиоксидант, помогающий защищать клетки от повреждений

Важно выбирать нерафинированное, холодного отжима масло, если используешь его для салатов или готовых блюд. Для жарки лучше подходит рафинированное рапсовое масло, потому что оно имеет высокий дымовой порог.

Диетолог добавила, что лучшим среди масел является оливковое.

Как выбрать качественное рапсовое масло

Вкус и запах

Качественное нерафинированное рапсовое масло имеет легкий ореховый или капустный запах (не резкий, не прогорклый). Если чувствуется горечь или посторонние запахи (металлический, химический), масло, скорее всего, некачественное или испорченное.

Цвет

Должен быть цвет от золотисто-желтого до янтарного (для нерафинированного). Слишком темное или мутное масло может свидетельствовать о плохой фильтрации или порче.

Состав и маркировка

Ищите пометки: "не содержит трансжиров", "без ГМО", "первый холодный отжим". В составе не должно быть ничего, кроме 100% рапсового масла.

Упаковка

Лучше стеклянная темная бутылка - она защищает от света. Если пластиковый контейнер - убедитесь, что это пищевой пластик (маркировка PET, HDPE).