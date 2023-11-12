Суперфуд или вредный продукт? Нутрициолог объяснила, как именно сало влияет на здоровье

С салом связывают много мифов. Одни утверждают, что это украинский суперфуд, способный обогатить организм полезными веществами, другие же уверяют, что оно очень вредное для здоровья. Так где же правда?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

Полезно ли сало

"Сало относится к категории насыщенных жиров. А те должны составлять меньшую часть суточной дозы всех жиров в питании. Это те жиры, в которых молекулы перенасыщены водородом. Запомнить просто: насыщенные жиры остаются твердыми при комнатной температуре. Источники - мясо, сливочное масло, сыры и другие жирные молочные продукты, сливки и сметана, кокосовое и пальмовое масло", - объясняет эксперт.

Нутрициолог отмечает, что насыщенные жиры в организме выполняют важнейшие функции. К примеру, это почти единственный источник витамина А, необходимый для регенерации клеток, питания иммунитета и составления правильного гормонального фона.

"Исключать такие жиры не стоит, но и бесконтрольно есть тоже. Умеренно и разнообразно - да. Лучшие жиры - из субпродуктов, мяса и дичи, сала, блюд из цельных тушек птиц и рыб, приготовленных с костями, сыров - только из цельного, максимально жирного молока (коз, коров и буйволиц в приоритете). Можно есть и сливочное масло, но очень умеренно", - говорит Голобородько.

Также она объясняет, что арахидоновая кислота (Омега-6), которая есть в составе сала - это полиненасыщенная жирная кислота. Она входит в состав всех мембран клеток, участвует во многих гормональных и иммунных реакциях, необходима для работы сердца. А вот в растительных маслах эта кислота не встречается.

"В сале есть и Омега 3, Омега 6, и Омега 9 кислоты в нормальном, сбалансированном соотношении, что важно для организма. Витамины A, D, E. Селен, как антиоксидант и помощник работы щитовидной железы. Лецитин, входящий в состав мембран. Сало лучше всего сочетать с сырыми овощами и зеленью. Натуральные ферменты овощей помогут ему лучше усвоиться", - объясняет Голобородько.

Как можно испортить сало

По словам нутрициолога, испортить полезный эффект сала можно, если его окислить, нагреть, поджарить до шкварок, смешать с рафинированным зерном или добавить в сытный прием пищи с сахаром. Это может иметь следующие последствия:

замедлит процесс естественного внутреннего детоксу

снизит уровень тестостерона

повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний

вызовет метаболический синдром, ожирение

может спровоцировать диабет 2 типа

"Из минусов сала - это крайне высокая калорийность, региональные привычки приготовления и употребления, а еще - вероятное присутствие паразитов в нем", - говорит нутрициолог.