Земляника, клубника, полуныця или трускавка? Как правильно называть первую летнюю ягоду и есть ли разница

Название ягоды с точки зрения ботаники

Род Fragaria (земляника) охватывает различные культуры, похожие друг на друга тройчатыми и волосистыми низкорослыми листьями, короткими и разветвленными корневищами, а также красной (преимущественно) окраской ягод.

Считается, что впервые растения из рода Fragaria появились в Голландии в XVIII веке. В XIX веке клубникой чаще всего называли мускатную ягоду (Fragaria moschata), а земляникой - лесную ягоду (Fragaria vesca).

В ХХ веке в Украине и Европе получил распространение американский подвид этого растения - земляника садовая (ананасная) - Fragaria ananassa.

По словам заместителя директора по научной работе Института садоводства Национальной академии аграрных наук (НААН) Александра Ярещенко, с научной (ботанической) точки зрения, в Украине сейчас действительно выращивают землянику садовую (Fragaria ananassa).

"Клубника - другой вид (Fragaria moschata), в культуре встречается редко. Земляника (та, что мелкая) - это Fragaria vesca. Культурные же сорта называют земляникой месячной или альпийской", - пояснил эксперт.

Он отметил, что "на постсоветском пространстве часто землянику садовую ошибочно называют клубникой, потому что действительно существует стереотип, что земляника растет в лесу и мелкая".

Здесь стоит отметить, что слово "клубника" происходит, вероятнее всего, от древнерусского слова "клуб" - "шаровидный", "округлый" - и указывает на форму ягод земляники садовой. Следовательно, можно сделать вывод, что к украинскому языку "клубника" никакого отношения не имеет.

"Полуныця же - это фактически синоним названия земляника садовая, который обычно употребляют в западных регионах Украины", - подытожил ученый.

"Полуныця" и "трускавка" в украинском языке

Согласно "Словарю украинского языка Гринченко", слово "полуныця" исторически употреблялось относительно земляники зеленой (Fragaria collina), которая несмотря на название была "традиционного" красного цвета.

Считается, что слово "полуныця" может быть производным от древней формы "полениты" - "ярко гореть", "краснеть", "румянеть" - и связано именно с ярко-красным цветом ягод земляники зеленой.

А вот на Галичине, на Волыни и на Закарпатье, землянику садовую называют "трускавки".

Это слово происходит от корня "trusk" - "треск", "хруст" - и может быть связано с хрустом семян на зубах при разжевывании ягод, или же с треском от ломких листьев земляники.

Что советуют языковеды

Согласно справочнику, опубликованному членом Национального союза журналистов и Ассоциации языковедов Украины Марией Волощак, разговаривая по-украински говорить "смачна клубніка" - не правильно. Вместо этого следует использовать словосочетание "смачні полуниці".

Так же неправильно говорить (согласно изданию) "лісова земляніка". Вместо этого лучше использовать выражение "лісові суниці".

В заключение, вместо "трускавки" автор советует говорить именно "полуниці".