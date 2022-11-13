Сумбурная и насыщенная неделя: что ждет все знаки Зодиака с 14 по 20 ноября

Гороскоп на середину ноября обещает насыщенный период, который добавит энергии и неожиданных событий в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи советуют доверять внутреннему голосу и не принимать поспешные решения.

Детальный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 14 по 20 ноября рассказали в SlovoFraza.

Овен

Вторая половина недели может стать сумбурной. Оставаться продуктивными поможет позитивный настрой каждое утро. В ближайшую неделю в жизни Овнов может произойти много интересных, важных, а также не самых приятных вещей.

В какой-то момент посетит иллюзия необратимости происходящего, но на самом деле это будет страх перед будущим. Не допускайте негативных мыслей.

Телец

Научитесь доверять внутреннему голосу. С 16 ноября Венера ослабнет и стоит быть особенно внимательными. Меркурий поспособствует успеху Тельцов во многих направлениях.

Если кто-то оказался без наказания за обиду - не стоит мстить или поучать. Сфокусируйтесь на своей жизни и не добивайтесь в таких ситуациях справедливости. Это будет лишней тратой сил и времени.

Близнецы

Если вы недавно кому-то перешли дорогу, то будьте внимательнее в ближайшие дни - вам могут это так просто не оставить. Не исключено, что недоброжелатели ждут удобного момента для мести.

Во второй половине недели уделите больше времени творческим занятиям - почитайте книгу, посетите музей или выставку, посмотрите интересный фильм.

Рак

В ближайшую неделю Раки смогут привлечь в свою жизнь необходимые вещи, события и людей. Есть шанс получить то, о чем давно мечталось. С 16 ноября возможен "откат" - есть риск что-то потерять.

Будьте внимательнее, не рискуйте и это позволит закрепить успех. Если что-то не получается - смените тактику, посмотрите на ситуацию под другим углом.

Лев

Вам понадобятся в ближайшие дни все силы и энергия. Астрологи советуют набраться терпения, так как 16 и 17 ноября могут происходить не самые приятные вещи. В работе и личных отношениях не стоит включать рационализм.

Риск сейчас может привести к печальному результату. Постарайтесь сохранить смелость, трудолюбие и ответственность - во всех сферах.

Дева

Если вы застряли в тупике и не знаете, что вам делать дальше, наступает важное время - вы обретете уверенность в себе и поймете, в каком направлении вам идти. Вы сможете расставить приоритеты и понять свое место в жизни.

Все необходимые механизмы будут запущены, Девам лишь нужно поверить в себя и не прекращать движение к своей цели.

Весы

С 16 ноября Весы ждет непростой период. Новые идеи появляться будут, и они будут жизнеспособными и интересными. Но вот обаяние и привлекательность временно пострадают.

Постарайтесь сосредоточиться на важных делах по дому, избавиться от долгов, выполнить все обещания.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы будут часто совершать типичные для себя ошибки. Для них переход Венеры станет болезненным. Обойти серьезные проблемы они смогут стороной.

В середине недели возможно ощущение дежавю - как будто все это уже происходило. Не волнуйтесь, это ощущение не предвестник неприятностей.

Стрелец

Звездные светила могут открыть Стрельцам на этой неделе будущее. Это могут быть вещие сны, обострение интуиции, предсказание событий. И все это будет очень точным.

Достичь успеха поможет напористость, а еще - уверенность и повышенная работоспособность. Если хотите наладить личные отношения - практикуйте открытость.

Козерог

Звезды помогут Козерогам решить кармические задачи. В конце недели они поймут, что решение всех проблем было на поверхности или слишком очевидным. С некоторыми усилиями получится достичь нужных целей.

Появится предчувствие чего-то важного в жизни, и это вызовет диссонанс и душевный хаос. Не бойтесь этого состояния, так как поток мыслей приносит и озарения.

Водолей

На этой неделе Водолеи смогут получить ответы на вопросы о жизни, судьбе, будущем и прошлом. Необычный и своенравный характер может спугнуть новых людей.

Если вы устали от постоянных нападок врагов, от баталий с недоброжелателями - выбросьте белый флаг и попробуйте договориться.

Рыбы

В ближайшую неделю Рыбы начнут задумываться о том, где и как найти счастье. И ответ они получат очень быстро. В борьбе за свое счастье все средства хороши - действуйте смело и решительно.

Все неурядицы быстро исчерпаются. После 16 ноября энергетика немного ослабнет, но удача не отвернется.