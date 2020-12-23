Под Сумами учитель силой вытолкал 14-летнюю школьницу из класса

Под Сумами учитель силой вытолкал ученицу 8 класса из урока (иллюстративное фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В Конотопе Сумской области учитель черчения школы №5 сцепился с ученицей 8 класса и силой вытолкал ее из кабинета во время урока. Скандальное видео попало в сеть и вызвало бурную реакцию.

Мать 14-летней девочки уже написала заявление в полицию. При этом учитель подал встречное заявление. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Завуч школы в телефонном режиме рассказал, что девочке мама запретила разговаривать с журналистами, а учитель пообещал все рассказать после окончания проверки.

Но через некоторое время объяснение педагога появляется в соцсетях. Мужчина рассказал, что школьница срывала урок и никак не реагировала на его замечания. Ему ничего не оставалось, как позвонить маме.

В конце разговора с мамой, она послала учителя на три буквы. По словам преподавателя, это могут подтвердить одноклассники девочки. Когда учитель попытался забрать у ученицы телефон, она набросилась на него и начала царапаться, биться и разбрасывать стулья и парты.

Под Сумами учитель силой вытолкал ученицу 8 класса из урока (видео: YouTube)

"Мне пришлось взять ее за куртку и вытолкать из класса", - рассказал преподаватель. При этом он извинился за свое поведение и призвал коллег не совершать его ошибку.

Заместитель директора школы хоть и признает, что его коллега действовал непрофессионально, но оправдывает его. Он также рассказал, что девочка перевелась в их школу 2 года назад. При этом из-за проблемного поведения родителей уже просили забрать свою дочь в другое учебное заведение, но они отказались.

Девочку перевели с городской гимназии в новую школу из-за ее поведения. Замдиректора школы также рассказал, что девочку знают в криминальной полиции и в службе по делам детей.

Ученики говорят, что учитель хороший, спокойный и они даже не представляют, как его так можно было вывести из себя. Один школьник рассказал, что 14-летняя ученица однажды даже напала на ученика.

Учителю угрожает, самое меньшее - это выговор, а вот девочку за поведение наказать не могут.

Напомним, в лицее под Ровно педагог жестко наказывал школьников, но они за него вступились.

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