У Сумах вандали жорстоко поглумилися над могилами бійців АТО (фото, відео)

У Сумах осквернили могили загиблих бійців, які захищали Україну
У Сумах на центральному кладовищі нелюди осквернили могили воїнів АТО. На могилі Олександра Глуходіда вандали зламали дерев'яний хрест, а могилу іншого бійця Онищенко заляпали рожевою фарбою. Про це повідомила активістка Валентина Андрияшева на своїй сторінці в Facebook.
Вона виклала фотографії, на яких видно все те, що зробили невідомі на Алеї слави. Вона зазначила, що приїздила поліція, і правоохоронці вже шукають вандалів. При цьому на місці інциденту знаходиться шість камер спостереження.
Сумах нелюди осквернили могили воїнів АТО (фото: facebook.com/valentina.andriyasheva)
У свою чергу в поліції Сумській області повідомили, що за фактом наруги над могилами загиблих в зоні АТО воїнів поліція відкрила кримінальне провадження.
Сумах нелюди осквернили могили воїнів АТО (відео: facebook.com/uasumytv)
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Нагадаємо, що під Києвом на Ірпінському кладовищі вандали спалили могили бійців АТО.
Раніше повідомлялося про те, що в місті Павлоград Дніпропетровської області вандали осквернили могили бійців АТО.