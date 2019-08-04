У Сумах вандали жорстоко поглумилися над могилами бійців АТО (фото, відео)

У Сумах нелюди осквернили могили воїнів АТО (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Сумах осквернили могили загиблих бійців, які захищали Україну

У Сумах на центральному кладовищі нелюди осквернили могили воїнів АТО. На могилі Олександра Глуходіда вандали зламали дерев'яний хрест, а могилу іншого бійця Онищенко заляпали рожевою фарбою. Про це повідомила активістка Валентина Андрияшева на своїй сторінці в Facebook.

Вона виклала фотографії, на яких видно все те, що зробили невідомі на Алеї слави. Вона зазначила, що приїздила поліція, і правоохоронці вже шукають вандалів. При цьому на місці інциденту знаходиться шість камер спостереження.

Сумах нелюди осквернили могили воїнів АТО (фото: facebook.com/valentina.andriyasheva)

У свою чергу в поліції Сумській області повідомили, що за фактом наруги над могилами загиблих в зоні АТО воїнів поліція відкрила кримінальне провадження.

Сумах нелюди осквернили могили воїнів АТО (відео: facebook.com/uasumytv)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент:

Дійшло і до нашого міста. Скоро будуть при зустрічі з військовими на вулицях міста хлопцям в очі плювати. Йшов шостий рік війни за Україну. Зловити сук і ноги переламати!!!

Це просто капець! Я вражена!!! Тільки не віруюча людина може зробити таке звірство - хрест зламали!!! Боже, прости їх, бо не знають, що творять!! Героям шана!

На жаль, це вже стає системою, а не одиничним злочином. Треба знайти, покарати жорстоко та оприлюднити на весь світ. Наступники будуть думати перед тим як вчинити акт вандалізму, тому що їх покарають так само.

Це вже якась акція у придурків по всій Україні. У Києві, на Волині. Немає нічого святого і Бога не бояться.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що під Києвом на Ірпінському кладовищі вандали спалили могили бійців АТО.

Раніше повідомлялося про те, що в місті Павлоград Дніпропетровської області вандали осквернили могили бійців АТО.