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У Сумах вандали жорстоко поглумилися над могилами бійців АТО (фото, відео)

STYLERЖиття    04.08.2019 - 23:02
У Сумах вандали жорстоко поглумилися над могилами бійців АТО (фото, відео)
У Сумах нелюди осквернили могили воїнів АТО (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Сумах осквернили могили загиблих бійців, які захищали Україну

У Сумах на центральному кладовищі нелюди осквернили могили воїнів АТО. На могилі Олександра Глуходіда вандали зламали дерев'яний хрест, а могилу іншого бійця Онищенко заляпали рожевою фарбою. Про це повідомила активістка Валентина Андрияшева на своїй сторінці в Facebook.

Вона виклала фотографії, на яких видно все те, що зробили невідомі на Алеї слави. Вона зазначила, що приїздила поліція, і правоохоронці вже шукають вандалів. При цьому на місці інциденту знаходиться шість камер спостереження.

У Сумах вандали жорстоко поглумилися над могилами бійців АТО (фото, відео)У Сумах вандали жорстоко поглумилися над могилами бійців АТО (фото, відео)

Сумах нелюди осквернили могили воїнів АТО (фото: facebook.com/valentina.andriyasheva)

У свою чергу в поліції Сумській області повідомили, що за фактом наруги над могилами загиблих в зоні АТО воїнів поліція відкрила кримінальне провадження.

Сумах нелюди осквернили могили воїнів АТО (відео: facebook.com/uasumytv)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент:

  • Дійшло і до нашого міста. Скоро будуть при зустрічі з військовими на вулицях міста хлопцям в очі плювати. Йшов шостий рік війни за Україну. Зловити сук і ноги переламати!!!
  • Це просто капець! Я вражена!!! Тільки не віруюча людина може зробити таке звірство - хрест зламали!!! Боже, прости їх, бо не знають, що творять!! Героям шана!
  • На жаль, це вже стає системою, а не одиничним злочином. Треба знайти, покарати жорстоко та оприлюднити на весь світ. Наступники будуть думати перед тим як вчинити акт вандалізму, тому що їх покарають так само.
  • Це вже якась акція у придурків по всій Україні. У Києві, на Волині. Немає нічого святого і Бога не бояться.

У Сумах вандали жорстоко поглумилися над могилами бійців АТО (фото, відео)У Сумах вандали жорстоко поглумилися над могилами бійців АТО (фото, відео)У Сумах вандали жорстоко поглумилися над могилами бійців АТО (фото, відео)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що під Києвом на Ірпінському кладовищі вандали спалили могили бійців АТО.

Раніше повідомлялося про те, що в місті Павлоград Дніпропетровської області вандали осквернили могили бійців АТО.

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