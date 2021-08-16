У Сумах помер легендарний український олімпійський чемпіон

"Складно переоцінити внесок цього видатного олімпійця в розвиток вітчизняної "королеви спорту" і всього олімпійського руху. Його величний досвід довжиною в тисячі кілометрів, пройдених спортивними аренами, навіки вписано золотими літерами в історію світового спорту і став орієнтиром для сотень вихованців, яким іменитий скороход передавав свій досвід і надихав на нові досягнення", - йдеться в повідомленні.

Володимир Голубничий (фото: instagram.com/the_olympic_team_ua)

Президент НОК України Сергій Бубка також висловив співчуття рідним і друзям Володимира Степановича, і всій спортивній громаді.

Перемоги на Олімпіаді

Першу золоту олімпійську нагороду Володимир Голубничий завоював на Олімпійських іграх 1960 року в Римі. Перемога далася йому нелегко, оскільки стояла сильна спека. Але він зміг грамотно розподілити сили по ходу дистанції.

На наступних Олімпійських іграх в Токіо Голубничий завоював бронзову нагороду.

У 1968 році на Олімпійських іграх в Мехіко українець взяв "золото".

На Олімпіаді 1972 року в Мюнхені Голубничий завоював срібло.

У 2012 році Володимир Голубничий став одним з 24 найбільших легкоатлетів світу, чиї імена увійшли в Зал слави Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.