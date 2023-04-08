В Сумах 10-летняя девочка вынесла из пожара троих детей: детали шокирующей истории
В Сумах в доме возник пожар. В тот момент в помещении находились четверо детей, оставшихся без присмотра взрослых.
Об этом сообщили на странице ГСЧС в Telegram.
Детали инцидента
Инцидент произошел утром 7 апреля, когда большинство детей еще спали. О возгорании старшей сестренке рассказал 5-летний брат Давид.
Дом расположен на улице Пантелеймона Кулиша, тогда в нем не было ни одного взрослого человека.
Старшая 10-летняя Никита пыталась потушить огонь, однако ей не удалось. После этого она начала спасать своих братиков и сестричек.
"Мне потом еще голова начала крутиться. Давид был уже на улице. Я намочила себе рукав и быстро начала на одной руке выносить Богданочку, а потом Сашеньку", - говорится в сообщении.
Младшим братикам и сестричкам девушки 1, 4 и 5 лет. Когда крики детей услышали соседи, прибежали на помощь, забрали их в свой дом и вызвали спасателей.
Что сказал ребенок
Когда 10-летняя девочка рассказывала пожарным, как спасала детей, то расплакалась, что в доме все сгорело.
"В доме горела мебель, бытовая техника, а огонь перекинулся на кровлю и перекрытие. Пламя быстро распространялось по горючим конструкциям, однако сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать данный пожар и не разрешить пламени охватить весь дом", - рассказали пожарные.
Спасатели призвали родителей не оставлять детей без присмотра, ведь это может быть опасно.
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