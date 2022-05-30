Сухий корм для котів Optimeal Beauty: огляд на холістик раціони відомого українського бренду

Ще недавно корм для кішок сухий класу холістик поставлявся в Україну з США, Канади, Європи. Але на початку 2022 року на ринку з'явилася продукція українського виробництва – Optimeal Beauty.
Якщо раніше під брендом Оптиміл для котів випускалися тільки корми супер-преміум, то тепер асортимент розширився, виробник налагодив виробництво продукції зі складом, який відповідає класу холістик. Всього в лінійку Optimeal Beauty для котів входить по 3 сухих і вологих раціони – Podium, Harmony та Fitness.
Раціони Optimeal Beauty виготовляються з найбільш корисних для кішки продуктів, підтримують функціонування всіх систем організму, здоров'я всіх органів, красу шерсті та відмінний настрій. Саме в такій цілісній, всеосяжної турботі полягає холістичний підхід до харчування.
Корми виготовляються з добірної сировини. Джерелом тваринних білків служать дорогі сорти риби та морепродуктів, джерелом рослинних білків і вуглеводів – цінні зернові та бобові культури, які добре засвоюються більшістю кішок.
Жоден сухий корм для кішок Optimeal Beauty не містить:
Ряд інгредієнтів входить до складу всіх сухих раціонів. Це:
Разом з тим, у кожного корму Оптиміл для котів склад має ряд особливостей, це стосується рослинних продуктів і спеціальних добавок:
Будь-який сухий корм для кішок Оптиміл Б'юті містить багатий набір вітамінів, мінералів і комплекс Immunity Support. Це імуностимулятори бета-глюкани, пребіотики МОС і ФОС (джерело – пивні дріжджі, корінь цикорію), натуральні антиоксиданти (джерело – ягоди чорниці та журавлини, алое вера, екстракт розмарину). Таке поєднання компонентів забезпечує підтримку місцевого та загального імунітету.
Загальною перевагою всіх кормів лінійки є високий вміст протеїнів з риби та морепродуктів. На їх частку в різних раціонах припадає 81-85%. Особлива цінність протеїнів такого походження полягає в тому, що вони є гіпоалергенними, легко засвоюються та корисні не тільки для м'язів, але й для зв'язок, шкіри. Риба та цільні морепродукти також багаті та цінні мінерали, вітаміни, омега-3 кислоти, хондропротектори для зміцнення суглобів. Ще одна перевага – насичений, вишуканий смак морського коктейлю.
Зернові, бобові та тапіока забезпечують кішок цінними поживними речовинами, при цьому не містять високоалергенного рослинного білка глютену, «швидких» вуглеводів, які викликають набір ваги, можуть спровокувати цукровий діабет. Усі раціони холістік мають переваги, властиві продукції Оптиміл в цілому – відсутність синтетичних добавок, багатий набір функціональних добавок для комплексного зміцнення імунітету.
Кожен сухий корм для котів лінійки Optimeal Beauty має свої "фішки", додаткові плюси, які обумовлені особливостями складу та відображаються в назві:
Optimeal Beauty Harmony Mild Calming Effect разом з увагою, ласкою, турботою сприяє вмиротворенню збудливих, дратівливих кішок. М'ята та ромашка, які включені до складу корму, є м'якими природними заспокійливими.
Optimeal Beauty Podium Shiny Coat & Dental Care в поєднанні з регулярним доглядом (вичісування, купання з правильно підібраними шампунями, візити до ветеринарного стоматолога) забезпечить чудовий зовнішній вигляд:
Optimeal Beauty Fitness Healthy Weight & Joints в комплексі з активними іграми, фізичними навантаженнями допоможе контролювати вагу вихованця:
Купити корм Оптиміл для кішок можна в інтернет-магазинах. Ціна упаковок різного об'єму:
Корми холістик вважаються найкращим харчуванням для домашніх вихованців, їх здоров'я та гармонійного розвитку. Аналіз складу кормів Optimeal Beauty для котів дозволяє переконатися, що ця думка обґрунтована. Всі раціони лінійки відмінно збалансовані та допомагають піклуватися про тілесне здоров'я, внутрішню гармонію та зовнішню красу кішки. У разі необхідності можна легко перейти з одного раціону на інший, щоб сконцентруватися на вирішенні найбільш актуальних наразі завдань.
Наприклад, якщо вихованець переніс стрес, перевести його на корм Harmony, якщо почав набирати зайву вагу – на Fitness, а напередодні виставки, фотосесії – на Podium. Варто також відзначити, що раціони холістік від відомого українського виробника вигідно відрізняються від імпортних кормів цього класу більш доступною ціною, а за складом навіть перевершують деякі зарубіжні аналоги.