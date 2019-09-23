Доля пише сценарій по-своєму: переможниця Х-Фактора розповіла про горе в сім'ї

Аїда Ніколайчук, українська співачка, переможниця третього сезону проекту Х-Фактор, зізналася, чому надовго зникла з шоу-бізнесу і яку особисту трагедію їй довелося пережити. Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання VIVA!

Аїда Ніколайчук вийшла заміж за білоруського мотогонщика Микиту Подільського, який молодший за неї на 12 років. Протягом декількох років закохані намагалися будувати відносини на дві країни. Однак через п'ять років цей союз розпався.

Аїда Ніколайчук (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

"5 років так званого сімейного життя – це була всього лише ілюзія щастя і суцільні емоційні гойдалки. Коли чоловік ніби є, але його немає. Коли та сама думаєш, ось він поруч, ось же сім'я, ось воно щастя, але це всього лише самообман. І ось нарешті, через 5 років, ці відносини закінчені", - зізналася Ніколайчук.

Вона зазначила, що крім різниці у віці і життя на відстані, важливим випробуванням стало те, що артистка втратила дитину.

Аїда Ніколайчук (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

"Йому важко було зробити вибір, де і з ким він хоче бути: чи з дружиною в Україні починати нове життя, чи залишатися в Білорусі жити по накатаній, чи то іммігрувати в США будувати свою кар'єру. Він метався, я давала йому час. І ось одного разу я дізнаюся, що вагітна. Звичайно, радості не було меж і з'явилася абсолютна впевненість у тому, що ось зараз все стане на свої місця. Чоловік переїде в Київ, перестане пропадати з нашого з малюком життя. Але доля пише сценарій по-своєму – на вже досить серйозному терміні дитини не стало. Звичайно, ми обоє переживали цей період, але обопільне горе нас не зблизило, а ще більше віддалило. Ілюзій сім'ї розсипалися в прах", - пояснила Аїда Ніколайчук.

Аїда Ніколайчук "Не тримай"

Після розлучення співачка повністю зосередилася на своїй творчості – нещодавно вона записала нову пісню і взяла участь у музичному шоу "Моцарт".