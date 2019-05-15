Доля буде складною: астролог зробив несподівану заяву про дітей коханки Путіна

Доля дітей Кабаєвої і Путіна буде дуже складною (Колаж РБК-Україна)

Астролог впевнений, що батьком дітей Кабаєвої є Путін

Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою Володимира Путіна, народила 7 травня двійню. Хто є батьком двох хлопчиків, представники гімнастки коментувати відмовилися. Однак астролог Влад Росс вважає, що батьком дітей Кабаєвої є Володимир Путін, так як насправді вона йому не коханка, а дружина. Про це він повідомив у коментарі для видання "Главред".

"Астрологічна карта сумісності (або резонансна карта) Путіна і Кабаєвої говорить про те, що ці люди створені одне для одного, вони ідеально підходять один одному як чоловік і дружина. Кабаєва проектується в Будинок шлюбу та відносин у гороскопі Путіна, на його планету щастя Юпітер. Маючи таку сумісність, Путін при вигляді Кабаєвої повинен перетворюватися і світитися щастям", - зазначив Росс.

Він додав, що в гороскопі Путіна є транзитний Юпітер, який проходить по його Марсу, що обіцяє появу на світ хлопчиків.

Дітей Кабаєвої і Путіна чекає непроста доля (Колаж РБК-Україна)

Також астролог сказав, що скласти точний гороскоп новонароджених складно, так як немає докладної інформації про їх народження.

"Оскільки сам факт народження дітей тримається в суворій секретності, не називається і час появи на світ цих малюків, тому складно скласти їх точний гороскоп. Однак якщо подивитися по даті народження, яка доля може чекати спадкоємців Путіна, то перше, що кидається в очі – відсутність гармонійного гороскопу", - додав астролог і повідомив, що спадкоємців Путіна чекає непросте життя і реалізуватися в політиці вони не зможуть, а жити їм доведеться за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що коханка Путіна Аліна Кабаєва народила двійню.

А також розповідали про те, що колишня дружина Путіна зізналася в таємних причинах розлучення.