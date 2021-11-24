Суд виніс вирок організатору банди, який вбив подружжя у Чернігові (фото)
Деснянський районний суд виніс вирок організатору та учасникам подвійного вбивства подружжя у серпні 2019 року на березі Десни у Чернігові.
Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".
Трьох жителів Чернігова суд визнав винними у крадіжках, розбійному нападі, бандитизмі, незаконному поводженні з вогнепальною, холодною зброєю та боєприпасами, а також незаконному заволодінні автомобілями.
Організатор засуджений до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а ще двоє учасників до 13 і 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Глава банди (скріншот з відео)
За даними прокуратури, в липні 2019 року 36-річний раніше судимий за вбивство житель Чернігова організував банду.
Разом з двома раніше судимими спільниками вони викрадали автомобілі з автостоянок, займалися крадіжками, вчинили розбійний напад на таксиста і заволоділи його авто.
Злочинці (скріншот з відео)
17 серпня 2019 року організатор банди застрелив подружжя, 30-річну жінку та 41-річного чоловіка. Вбивство сталося біля пішохідного мосту в Чернігові.
Підозрюваних затримали через півгодини після вбивства. Злочинці їхали на автомобілі вбитих.
Організатору банди, який вбив подружжя у Чернігові, оголосили вирок (відео: YouTube)
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