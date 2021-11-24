ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд виніс вирок організатору банди, який вбив подружжя у Чернігові (фото)

Новость на русском →
Чернігів, Середа 24 листопада 2021 21:23
Суд виніс вирок організатору банди, який вбив подружжя у Чернігові (фото) Колаж РБК-Україна: організатору банди, який вбив подружжя в Чернігові, оголосили вирок
Автор: Роман Мирончук

Деснянський районний суд виніс вирок організатору та учасникам подвійного вбивства подружжя у серпні 2019 року на березі Десни у Чернігові.

Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".

Трьох жителів Чернігова суд визнав винними у крадіжках, розбійному нападі, бандитизмі, незаконному поводженні з вогнепальною, холодною зброєю та боєприпасами, а також незаконному заволодінні автомобілями.

Організатор засуджений до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а ще двоє учасників до 13 і 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд виніс вирок організатору банди, який вбив подружжя у Чернігові (фото)

Глава банди (скріншот з відео)

За даними прокуратури, в липні 2019 року 36-річний раніше судимий за вбивство житель Чернігова організував банду.

Разом з двома раніше судимими спільниками вони викрадали автомобілі з автостоянок, займалися крадіжками, вчинили розбійний напад на таксиста і заволоділи його авто.

Суд виніс вирок організатору банди, який вбив подружжя у Чернігові (фото)

Злочинці (скріншот з відео)

17 серпня 2019 року організатор банди застрелив подружжя, 30-річну жінку та 41-річного чоловіка. Вбивство сталося біля пішохідного мосту в Чернігові.

Підозрюваних затримали через півгодини після вбивства. Злочинці їхали на автомобілі вбитих.

Організатору банди, який вбив подружжя у Чернігові, оголосили вирок (відео: YouTube)

Нагадаємо, під Полтавою за дивних обставин загинув ювелір. Його дружині з дітьми радять негайно бігти.

Ми також писали про те, що у Полтаві через викрадення та зґвалтування дівчини мешканці вийшли під прокуратуру з протестом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів
LITE
Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду
Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду