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Современная рождественская классика. Фильмы на праздники, просмотр которых не надоедает

Популярные новогодние фильмы (фото: Кинорум)
Автор: Любовь Блажко

Посмотрите следующие рождественские ленты, главные герои которых удивляют неожиданными поступками и характерами. Эти истории дарят ощущение уюта, а также поднимают настроение, создавая вокруг легкую и расслабленную атмосферу.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о праздничных рождественских фильмах подробнее.

"Счастливого Рождества"

Эта романтическая комедия была выпущена в 2019 году, и главную роль здесь сыграла Эмилия Кларк. Героиня работает в магазине рождественских товаров и встречает любовь в самый неожиданный способ который только мог быть. Теплая история не оставит равнодушным никого и создаст атмосферное праздничное настроение.

 

"Хроники Рождества"

Этот приключенческий фильм вышел в свет в 2018 году. Сюжет рассказывает о двух детях, которые случайно встречают Санту и вместе с ним отправляются на его магических санях. Их ждут новые приключения и незабываемые эмоции, которые останутся на всю жизнь.

 

"Эльф"

Лента вышла в свет еще в 2003 году, однако она идеально подходит к списку тех, которые создают магическое рождественское настроение. Фильм с Уиллом Фаррелом рассказывает о главном герое, который вырастает среди эльфов. Он отправляется в Нью-Йорк, чтобы отыскать своих родных и начать новую жизнь.

 

"Рождественский принц"

Романтическая комедия 2017 года рассказывает зрителям о журналистке, которая отправляется в вымышленное королевство, чтобы написать статью. В конце концов, ее планы несколько меняются, поскольку главная героиня влюбляется в принца.

 

"Незабываемое Рождество"

Лента рассказывает о несчастном случае, который случается на горнолыжном курорте, в результате которого главная героиня теряет память. Она - избалованная наследница и попадает на Рождество в дом вдовца-неудачника и его дочери. Вместе их ждут захватывающие приключения.

 

"Рождественские каникулы"

Главная героиня расстается с любимым, и ее ждет период уединения среди заснеженного леса, без каких-либо рабочих звонков. Такой период, кажется, должен пойти ей на пользу. Однако в какой-то момент своего отпуска она встречает Марка, который потерял работу. И герои начинают знакомиться ближе друг с другом.

 

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