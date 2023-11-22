Субпродукты очень полезны, но несут три больших угрозы здоровью. Диетолог предостерег украинцев
Субпродукты обладают репутацией полезной еды, которую следует вводить в ежедневный рацион. Они богаты питательными веществами, витаминами и стоят они дешевле мяса. Но как оказывается, субпродукты могут и навредить здоровью.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.
Что нужно знать о субпродуктах
"Субпродукты являются традиционно съедобными органами животных. Среди них - печень, сердце, мозги и кишки. Конечно, наибольшее количество мясных блюд готовится из мышечного мяса скота. Однако во многих странах готовят популярные блюда из органов животных", - говорит диетолог.
Некоторые блюда даже считают визитками национальной кухни, как утиная печень во Франции, говяжий язык в Латинской Америке или свиная печень в Германии. В азиатской кухне также часто используют органы животных, в частности почки, желудки и кишки.
Интересно, что во время второй мировой войны потребление субпродуктов в Америке значительно возросло. Причиной тому стало то, что часть мышечного мяса страны шла на питание военных.
Какая питательная ценность в субпродуктах
115 г сырой говяжьей печени содержит 153 калории, 23 г белка, 4 г жиров и 4 г углеводов. 115 г сырого говяжьего сердца содержит 127 калорий, 20 г белка, 4 г жиров и не содержит углеводов.
"Субпродукты богаты питательными веществами. За исключением кишок и мозгов, большинство мясных органов являются хорошим источником витаминов и минералов, в том числе многих витаминов группы В, железа и цинка", - говорит диетолог.
Он объясняет, чем именно для организма полезны субпродукты.
Снижают риск болезни Альцгеймера
В печени находится тиамин, либо витамин В1. Исследования показали, что он помогает предотвратить факторы риска болезни Альцгеймера, включая потерю памяти и образование бляшек из бета-амилоида.
Источник железа и энергии
Органы животных, особенно печень и почки, содержат железо. У многих людей наблюдается дефицит этого микроэлемента, симптомами являются усталость и нехватка энергии. Употребление субпродуктов (особенно печени) повышает уровень железа в крови и, соответственно, энергии.
Способствует снижению риска развития рака
Рибофлавин, или витамин В2, есть в мясных органах, особенно в почках и печени. Это вещество помогает снизить риск рака легких и колоректального рака. Доказано, что дефицит рибофлавина повышает вероятность рака пищевода.
Укрепляет иммунитет
"Многие субпродукты, в частности печень, почки и сердце, содержат много цинка. Этот минерал необходим для правильной работы иммунной системы. Люди с дефицитом цинка более восприимчивы к инфекции. Кроме того, значительное количество биодоступного железа также способствует лучшей иммунной защите", - объясняет врач. .
Какие могут быть риски от употребления субпродуктов
Вместе с большой пользой для организма регулярное употребление субпродуктов может и иметь негативные последствия для здоровья. А именно:
- уровень холестерина - субпродукты содержат много насыщенного жира и холестерина (особенно печень и сердце). Последние влияют на уровень холестерина в крови и обуславливают повышение риска сердечного приступа или инсульта. Поэтому рекомендуется употреблять мясные органы в умеренных количествах
- риск обострений подагры - людям с подагрой следует избегать частого употребления субпродуктов, поскольку они содержат высокий уровень пурина. Продукты, богатые пурином, могут способствовать прогрессированию поражения суставов у больных подагрой
- гемохроматоз - люди с диагнозом гемохроматоз и так имеют слишком много железа в крови и его накопление печенью, поэтому им следует ограничить употребление субпродуктов, богатых этим микроэлементом
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