Стюардесса назвала три худших привычки пассажиров в самолетах: что невероятно бесит других людей

Широкие ноги

Шил Киллоу работает стюардессой уже более пяти лет и за это время она видела немало ситуаций, когда люди во время путешествия раздражают других пассажиров, особенно тех, кто сидит совсем рядом.

Она назвала привычку, которой более подвержены мужчины - это разбрасывание ног. Расставлять широко ноги в самолете - это, по словам стюардессы, то, что стоило бы запретить. Особенно тем, кто сидит на среднем сиденье.

Люди, и обычно это невнимательные мужчины, сидят, расставив колени настолько далеко, что они занимают больше места, чем позволяет их сиденье, посягая на пространство людей с обеих сторон.

"Во время 12-часового полета парень, который сидел рядом со мной, расставил ноги так сильно, что они занимали его сиденье и большую часть моего, а его локоть впивался мне в ребра", - рассказала одна из пассажирок.

Сильные духи

Шер отметила, что использование сильных духов в самолете также стоит запретить. Другие пассажиры могут страдать от таки запахов и если полет длится много часов - это превращается в пытку.

"Меня не волнует, хорошо это или плохо, но никто не хочет нюхать тот аромат, который вы решили надеть сегодня. Это среда, где люди и так склонны испытывать тошноту. Наличие дополнительного аромата - это не очень хорошая смесь", - объясняет стюардесса.

Она добавила, что несмотря на это замечание, она выбирает чувствовать приятные ароматы и это не значит, что стоит отказаться от обычного нейтрального дезодоранта, мыла или душа во время путешествия.

Босые пальцы

Стюардесса заметила, что многих пассажиров раздражает, когда у соседа по самолету босые пальцы. Порой это может вызвать очень неприятные ощущения.

"Неприемлемо иметь босые пальцы в салоне. Те, кто носит сандалии в самолете, заслуживают наказания", - говорит она.

Причина отвращения заключается в том, что люди пользуются бортовыми туалетами и могут даже вставать ногами на сиденье, а это точно не гигиенично.

Кроме того, такие люди часто пытаются ходить или сидеть в самолете босиком, а это точно не понравится соседям по сиденьям.