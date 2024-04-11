Создают плавающие камни и не только. Интересные факты о вулканах, которые вы могли не знать

Мы знаем, что вулканы - это массивные горы, извергающие огненную магму из своих вершин. Мы даже знаем названия наиболее известных, таких как Везувий или Сент-Хеленс. Однако в мире существует множество фактов об этих огнедышащих горах, которые могут оказаться вам неизвестными.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие есть интересные факты о вулканах, про которые вы не догадывались.

Вулканы могут создавать плавающие камни

Да, такие камни существуют на самом деле, а не только в мифах и фэнтезийных историях. Единственная порода, способная плавать в воде, - это вулканическая пемза. Она образуется из застывшей лавы с большим количеством газовых пузырьков, что делает ее очень легкой и пористой.

Чем больше этих воздушных полостей в породе, тем ниже ее плотность, и тем лучше она держится на поверхности воды. Однако со временем эти полости могут заполняться водой, и в этом случае пемза тонет.

Также, если камень слишком маленький, поверхностное натяжение воды могут превысить силу Архимеда, и он тоже может утонуть.

Иногда после сильных извержений пемза скапливается на поверхности океана, образуя огромные плоты, которые могут плыть по течению. Например, в 2019 году был замечен такой плот с площадью 150 квадратных километров в Тихом океане. Однако эти "острова" не очень устойчивы и могут быстро разрушиться под воздействием волн и ветра.

Пемзовый остров, образовавшийся после извержения подводного вулкана Фукутоку‑Оканоба в 1986 году (фото: Wikimedia)

Вулканы порождают молнии и радугу

Известно, что вулканы способны порождать лаву и облака раскаленных газов, однако они также могут стать причиной и более необычных природных явлений, например, молний.

Вулканическая молния, известная также как "грязная гроза", представляет собой электрический разряд, возникающий в облаке пепла, поднимающегося во время извержения. Первоначально это явление было зарегистрировано в 79 году нашей эры вблизи вулкана Везувий.

Оно происходит из-за разности электрических потенциалов между частицами газов и пепла, высвобождающихся при извержении. Газы имеют положительный заряд, в то время как пепел - отрицательный. Когда эти компоненты сталкиваются, возникают электрические разряды. В этот процесс также вовлечен водяной пар, выделяющийся при извержении.

Цвет вулканической молнии может варьироваться от ярко-белого до оранжево-красного и даже синего, что создает впечатляющий контраст с темным ночным небом или облаками пепла.

У этого природного явления есть любопытный побочный эффект: при температуре разряда до 30 000 градусов Цельсия частицы пепла и породы, находящиеся в воздухе во время извержения, расплавляются и образуют стеклянные шарики или трубочки, называемые фульгуритами.

Вулканы могут порождать молнии и радугу (фото: HubPages)

Другим атмосферным явлением, возникающим во время извержения, является радуга. Большие количества пепла, пыли и газов, выбрасываемых в атмосферу, взаимодействуют с влагой и облаками. Если в это время на небе светит солнце, его лучи преломляются частицами, выброшенными вулканом, и образуется разноцветная дугообразная полоса.

Радуга над кратером Халемаумау (фото: USGS Volcanoes)

В вулканах живут акулы

Существуют не только наземные вулканы, но и подводные, которые могут поддерживать свои собственные экосистемы. Эти дыры в земной коре, из которых извергается раскаленная магма, представляют собой источник не только опасности, но и тепла, минералов и питательных веществ для различных растений и животных.

Например, археи используют химическую энергию и минералы из вулкана для своего обмена веществ. Некоторые виды моллюсков образуют уникальные сообщества, основанные на симбиозе с бактериями, которые окисляют химические соединения. А гидротермальные трубчатые черви способны с помощью энергии сероводорода синтезировать органические вещества.

Самым необычным примером такой подводной экосистемы является вулкан под названием Кавачи, расположенный в Тихом океане у берегов Соломоновых островов. Несмотря на то, что он затоплен водой, периодические извержения создают временные острова из лавы и пепла. В то же время в кратере обитают разнообразные морские создания, включая тихоокеанских полярных и молотоголовых акул.

Существует несколько гипотез относительно причин, по которым эти существа населяют вулканы. Во-первых, акулы могут использовать тtплую воду в кратере в качестве своеобразного термостата, регулирующего температуру их тела.

Во-вторых, в вулкане они находят много рыбы, которая питается минералами, бактериями и водорослями из горячих источников. Наконец, акулы могут использовать кратер в качестве убежища от хищников или конкурентов.

Акулы в кратере подводного вулкана Кавачи (фото: SnowBrains)

Вулканы производят обсидиан

Те, кто играли в Minecraft, Dwarf Fortress или Terraria, знают, что когда лава встречается с водой, они создают обсидиан. Но это не просто игровой механизм - в реальном мире застывшая магма действительно образует эту вулканическую породу.

Обсидиан состоит в основном из кремнезема и имеет характерные черный, коричневый или темно-серый цвета. Его поверхность гладкая и блестящая, напоминающая стекло. Могут быть и другие оттенки, такие как серый, зеленый, синий и даже розовый.

Обсидиан может содержать различные включения, такие как пузырьки газа, кристаллы или полосы, что влияет на его внешний вид и свойства, в зависимости от состава лавы и скорости охлаждения.

Из-за своих уникальных свойств обсидиан использовался тысячелетиями для создания каменных орудий, инструментов и украшений. Он обладает высокой твердостью и остротой краев, что делало его популярным материалом для изготовления оружия.

Например, майя и ацтеки использовали обсидиан для изготовления макуауитля - плоской дубинки-меча, утыканная рядами острых обсидиановых лезвий.

Сегодня обсидиан используется в ювелирном деле и скульптуре как декоративный камень. Его также могут использовать в хирургии для создания крайне острых, но хрупких скальпелей.

Вулканы могут производить обсидиан (фото: Britannica)

Вулканы влияют на климат всей планеты

Может показаться, что вулканы не оказывают никакого влияния на повседневную жизнь обычных людей, но это не так. Извержения, сопровождающиеся выбросами пепла, газов и лавы, могут привести к значительным изменениям в климате. Они воздействуют на температуру, количество осадков и даже на циркуляцию атмосферы.

Пепельные выбросы из огненной горы где-то в Океании могут легко повлиять на жизнь людей в Америке и Европе.

Например, самое мощное извержение в истории человечества произошло 10 апреля 1815 года на вулкане Тамбора, находящемся на острове Сумбава в Индонезии. Оно привело к выбросу в атмосферу большого количества пепла, газов и лавы, что существенно повлияло на состояние атмосферы. Колонны вулканических частиц поднялись на высоту около 43 км.

Это извержение унесло жизни около 71 000 человек, что стало рекордом. Острова Сумбава и соседние территории были покрыты толстым слоем пепла, а потоки лавы затопили близлежащие районы. Но наиболее значительным последствием извержения Тамбора стало его глобальное воздействие на климат.

Пепельные облака и выбросы газов в верхние слои атмосферы на долгое время отражали значительную часть солнечного света, что привело к глобальному похолоданию.

Вулканы влияют на климат всей планеты (фото: Unsplash)