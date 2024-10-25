Создаем домашний иконостас: какие иконы выбрать и как их разместить

Как разместить иконы

Домашний иконостас – это место для ежедневной молитвы и духовной защиты семьи. По традиции, основными иконами для иконостаса есть образы Спасителя, Божией Матери и святителя Николая Чудотворца. Сначала разместите в центре икону Спасителя, справа от нее - икону Божией Матери, а слева - Николая Чудотворца. Такой порядок считается правильным для домашнего иконостаса и символизирует гармонию и защиту.

Вокруг этих икон можно добавить праздничные образы, такие как иконы Воскресения или Рождества Христова, а также иконы святых покровителей членов семьи. Образы можно украсить вышитыми полотенцами – например, полотенцем, на котором стояли невесты во время венчания. За иконами обычно хранят освященные предметы: иву из Вербного воскресенья, свечи из венчания, просвиры, святую воду, а также духовные книги, такие как Евангелие и Псалтирь.

Во многих семьях перед иконами зажигают лампаду - небольшой сосуд со светильником, который символизирует молитву и не угасающую веру. Иногда ее украшают маленькими фигурками или орнаментами. Такой домашний иконостас является местом, где семья собирается для молитвы, черпает духовную силу и поддержку, чтобы дома царили мир и согласие.

Каким должно быть наше отношение к святыням

Отношение к святыням должно отражать глубокое уважение, ведь святость Божия проявляется как в святых, так и в священных предметах и образах. С древних времен иконы имели важное место в жизни христианской семьи: к ним приносили младенцев после крещения, ими благословляли детей на новые жизненные шаги, а в знак родительской поддержки иконами благословляли молодоженов.

Святыни также являются духовными символами при уходе человека из этой жизни, в окружении родных иконостасов. Важно избегать ссор и шума в присутствии икон, сохраняя должную тишину и уважение. Учить детей уважать святыни следует с раннего возраста, прививая им понимание духовной ценности икон и их места в семейной традиции.

Что делать, если икона испортилась

Если икона стала непригодной для использования и ее невозможно восстановить, выбрасывать ее нельзя. Даже поврежденная икона остается святыней, так что обращаться с ней следует с уважением.

В таких случаях рекомендуется отнести икону к церкви, где ее должным образом утилизировать, а именно сжечь в церковной печи. Если такой возможности нет, можно сжечь икону самостоятельно, а пепел похоронить в чистом месте, например под деревом в саду или на кладбище.

Иконы напоминают нам о вечном, поощряя молиться и обращаться за покровительством святых. Поэтому, сохраняя святыню, мы поддерживаем нашу духовную связь с вечностью и призыв Спасителя к совершенствованию души.