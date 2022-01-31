Студенти Одеського університету показали пекельні умови в гуртожитку: просто кошмар (відео)

Зазначимо, що гуртожиток знаходиться на провулку Матросова, 3. Студенти повідомили, що в приміщеннях гуртожитку відсутнє опалення, гарячої води там теж немає.

Учні вузу змушені грітися пляшками з гарячою водою і накриватися ковдрами. При цьому плата за таке житло становить 2500 гривень на місяць.

"Зацініть умови в гуртожитку Політеху №3. Води гарячої немає, опалення теж немає. Гріємося пляшками з окропом під ковдрою. Просто Піз*єц. Зате 2500 грн стабільно платимо за проживання, куди гроші йдуть?"- сказано під відео.

На відео ви можете побачити почорнілі стелі й стіни без ремонту, на такі умови не поглянеш без сліз.

"Це просто кошмар, тут живуть люди", - каже людина на відео.

У мережі показали умови студентів у гуртожитку Одеси

Для довідки

Національний університет "Одеська політехніка" (НУОП) — український технічний ВУЗ у місті Одеса. Займає 1-е місце в рейтингу кращих технічних вузів Одеси і 6-е місце в загальному рейтингу кращих технічних вузів України. Входить до складу Європейської асоціації університетів.