Студент влаштував різанину в житомирському гуртожитку: усі подробиці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хлопцеві, який влаштував різанину в гуртожитку житомирського коледжу, загрожує до 15 років в'язниці

У Житомирі конфлікт між студентами місцевого коледжу закінчився різаниною. НП сталася 1 травня на кухні гуртожитку, в якому проживали хлопці.

Як розповіли правоохоронці, двоє студентів готували їжу на спільній кухні, коли раптово між ними спалахнув конфлікт. У розпалі емоцій один з хлопців від нанесених йому словесних образ схопився за ніж і завдав опоненту кілька поранень. У результаті 18-річний студент отримав проникаючі поранення черевної порожнини і різані рани спини. Він одразу ж був доставлений в хірургічне відділення лікарні.

19-річний студент, який завдав ножові поранення своєму знайомому, був затриманий поліцейськими і дає свідчення. На місці події оперативники вилучили речові докази та опитали мешканців гуртожитку. Що змусило юнака з Пулинського району піти на злочин - встановлюють співробітники правоохоронних органів.

19-річний студент влаштував різанину в гуртожитку житомирського коледжу (фото: zt.npu.gov.ua)

Тим часом досудове розслідування проводиться за статтями 15 (замах на злочин) і 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Студенту "світить" до 15 років в'язниці.

Хлопцеві "світить" до 15 років в'язниці (фото: zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що нещодавно в Києві таксист з ножем накинувся на поліцейського.

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