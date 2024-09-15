Студент купил целый остров по цене однокомнатной квартиры: вот, для чего он ему был нужен

Покинув суетливую жизнь в Америке, мужчина решил осуществить свою мечту и поселиться на отдаленном острове в Финляндии. Он приобрел его за 31 тысячу долларов - сумму, которой в США вряд ли хватило бы даже на первоначальный взнос за дом, а в других странах этого хватило бы на небольшую однокомнатную квартиру.

Что известно о мужчине, который купил остров для жизни и как он там устроил быт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NewYorkPost.

24-летний Оливер Рассел, наполовину американец и наполовину финн, проводил каждое лето в Финляндии, посещая друзей и семью.

Оливер вырос в Лагуна-Бич, штат Калифорния, США, затем переехал в Форт-Коллинз, штат Колорадо. В 2020 году ему не удалось получить доступную учебу, поэтому он задумался о переезде в Хельсинки, Финляндию, чтобы учиться, и в августе 2022 года воплотил свою мечту в жизнь.

После переезда в Финляндию Оливер познакомился со своей девушкой, 20-летней Хеленой Томашевской, и пара купила остров, объявление о котором они увидели на сайте недвижимости, в марте 2024 года всего за 31 000 долларов.

Оливер купил остров по цене однокомнатной квартиры (фото: SWNS)

Остров занимает два с половиной гектара, и к тому моменту он был непригоден для проживания. Но молодые супруги упорно принялись за работу и построили настил для своей палатки и флигель, а конечной целью было построить летний домик и сауну - чтобы там проводить отпуск.

Оливер, студент международного бизнеса из Лагуна-Бич, Калифорния, сказал: "Я влюбился в идею поехать в Финляндию и пойти там в университет. Как гражданин Финляндии, я получил бесплатное обучение, мне очень понравилось время, проведенное здесь".

Он отметил, что в Финляндии дачная жизнь является важной частью культуры, и он бы приезжал сюда каждым летом.

"Я всегда любил дачную жизнь и хотел иметь свою дачу. Каждый раз, когда мы едем на остров, аж не верится, что он наш - настолько приятно здесь находиться. Так тихо, и, потому что это остров, никто не может наткнуться на него", - рассказывает Оливер.

Как пара построила свою жизнь на острове (фото: SWNS)

Оливер зашел на сайт недвижимости и нашел остров, пустовавший 10 лет, за 36 569 долларов.

"Я искал больше для развлечения, просматривал сайты недвижимости и случайно нашел остров. В конце концов он оказался дешевле, чем обычный лот, который я мог купить, поэтому мы бросились на него. Я предложил 31 000 долларов, и мне пошли на уступки", - рассказал парень.

Впервые пара ступила на остров в июне 2024 года, земля была покрыта деревьями и мхом и в большинстве своем непригодна для проживания. Оливер начал с вырубки деревьев, чтобы освободить место для строительства палатки, где пара планировала остаться.

"Мы сделали каркас из бревен, которые срубили с деревьев, и я получил некоторый настил в строительном магазине. Тогда мы построили флигель, а сейчас я пытаюсь построить душевую конструкцию, чтобы мы могли мыться, пока мы на острове. Мы хотим создать базовый лагерь, чтобы у нас было комфортное место для проживания, пока большая стройка состоится в следующем году", - рассказывает Оливер

Оливер и Хелена проводят на острове большую часть своих выходных, работая над своей мечтой. Целью супругов является строительство дачи и бани. В Финляндии на двоих приходится примерно одна сауна.

"Основная сейчас мечта - построить сруб на лето. Но сначала мы хотим построить баню - согласно правилам, одна треть участка должна быть баней. Мы не устанавливали себе сверхсложные сроки, поскольку не было опыта и еще параллельно обучение в университете", - говорит Оливер и признает, что это был трудный путь. Несмотря на это, супруги планируют все строить самостоятельно.

"Это очень большое обязательство, особенно сейчас, когда мы с Хеленой уже студенты. Время - это большая вещь, проводить исследования и выполнять работу на острове бывает тяжело. Но это было весело, то, что мы делаем, для меня ново. Рубить деревья, например, я никогда раньше этого не делал, но это может быть очень опасно", - заканчивает Оливер.