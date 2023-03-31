Студент из Ивано-Франковска печет вкусности в пекарне и передает их ВСУ: история кондитера

Как студент из Ивано-Франковска волонтерит в пекарне

Студент Университета Короля Даниила Василий Савчук ежедневно выпекает до 300 вкусностей по итальянским рецептам. Число увеличивает до 1000 штук, когда готовит для украинских военных. Выпечку на фронт передает по почте или волонтерам.

У парня уже есть два образования и сейчас он осваивает третье. Он родился в Делятине, там окончил школу. Учился в Надвирнянском колледже на экономиста. Затем окончил Западноукраинский национальный университет, где изучал банковское дело. Теперь Василий Савчук - кондитер, пекарь, специализируется на итальянской выпечке.

Василий готовит выпечку для украинских военных (фото: Суспільне)

"Я долго не мог найти себя. И так случилось, что уехал в Италию. Первая работа, которую я там нашел - в корнетерии. Как только я туда пришел, началась такая магия. Я попробовал корнетто и понял, что хочу научиться его готовить ", - рассказывает Василий.

По его словам, сначала было очень тяжело. В корнетерии выпекали по 10 тысяч штук в день. Но процесс был настолько интересен, что об усталости не думал, решил освоить его и открыть собственную пекарню уже в Ивано-Франковске.

Помощь на фронт

Сейчас Василий выпекает до 10 тысяч штук выпечки за день и отправляет ее на фронт. Военным очень нравятся вкусности.

"Первая партия, которую я сделал, это были только корнетто. Я все наполнял. Старался и какие-то мясные сделать и переживал, не испортятся ли они в пути. Но все было хорошо. И я доволен, потому что могу хоть что-то сделать для ребят. Им там сейчас очень тяжело", - рассказал пекарь.

Каждый день пекарь готовит выпечку для ВСУ (фото: Суспільне)

Итальянскую выпечку от Ивано-Франковского пекаря пробовали и на Херсонском направлении, и на Донецком, в частности в Бахмуте.

"Мне кажется, если не мы, то кто другой. Это не только от меня зависит. Каждый человек или выпечку отправляет, или доставляет ли воду, или скинет на донат 10 грн, отказавшись от одного кофе, - все объединились и смогли показать, кто такие украинцы на весь мир", - рассказал студент.