"Сцикливі створіння": Притула объяснил, почему обращался к россиянам в начале войны

Российские звезды не могут влиять на людей. Более того, среди селебретиз из РФ совершенно нет смелых и умных людей. В этом смысле украинские артисты гораздо более влиятельны.
Так, шоумен и волонтер Сергей Притула высказался в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о том, почему он обращался к россиянам в начале войны.
Притула признается, что "чуть-чуть переоценил возможности влияний".
"Я отталкиваюсь от нашей конъюнктуры, и понимаю, как на некоторые процессы в стране влияют люди из креативной индустрии. От того, что говорят звезды спорта, шоубизнеса, многие меняют свое мнение, это отражается на государственных процессах. Но у нас президент вышел из креативной индустрии. То есть у нас это сильная сторона", - говорит он.
Волонтер думал, что в РФ "достаточно людей, имеющих 10, 15, 20 миллионов подписчиков, что они могут сплотившись повлиять на это все".
"Но мы имеем дело с абсолютно сцикливыми созданиями, которые ни на что не влияют", - добавил Притула.
При этом он уверен: российские звезды не повлияют на люмпен, даже если бы захотели. Вернее, они даже не захотят влиять на массы.
"Это точно так, как часть наших звезд никогда не доставали свой язык наружу, чтобы раскритиковать власть или чиновников - кто же тогда корпоративы будет заказывать?" - сказал он.
Ранее Сергей Притула рассказал, вернется ли на телевидение.
Читайте также полное интервью с шоуменом и волонтером.