Сретение Господне: что нельзя делать в большой праздник, важные обычаи

2 февраля по новому церковному календарю в Украине празднуется Сретение Господне - большой праздник.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Великий праздник установлен в память о знаменательном для христиан событии - встрече (сретении) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.
Праздник изначально появился в IV веке и изначально был днем, завершающим 40-дневный цикл после праздника Богоявления. Сейчас Сретение является одним из двунадесятых праздников: двенадцати важнейших христианских торжеств после Пасхи. Сретение связано с библейским сюжетом о встрече старца Симеона и младенца Христа.
На сороковой день от Рождества Мария и Иосиф пришли из Вифлеема в Иерусалим, чтобы принести младенца Иисуса в храм. В этот же день в храм пришел старец Симеон. По преданию, Ангел предрек ему дожить до встречи с Мессией. В глубинном смысле, Сретение - это встреча всего человечества в лице старца Симеона с Богом.
Ранее считалось, что именно на праздник Сретение приходятся последние зимние морозы. После этой даты не стоит отправляться в дальнюю дорогу на санях и, тем более, переезжать реки. Уезжать в долгую поездку в этот день являлось плохой приметой.
На Сретение всегда святили воду. Она считалась целебной и ее ценили так же, как и крещенскую. Изначально сретенскую воду не носили в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.
На праздник обычно гуляли и веселились. Женщины пекли блины, которые символизировали солнце.
Как и в большинство великих праздников, в этот день нельзя заниматься физическим трудом, в том числе уборкой и стиркой. Также нельзя работать в огороде и топить баню. Лучше всего день провести дома, путешествовать и отправляться в дорогу нельзя.
Не кладите деньги на кухонный стол – таким образом можно прогнать удачу из дома.
На Сретение, как и в другие церковные праздники, нельзя ругаться и драться.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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