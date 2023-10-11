Сдержанность и элегантность: Елена Зеленская поразила дипломатическим образом

Образ Елены Зеленской

Вчера по всему миру отмечали День психического здоровья. По этому случаю в Киеве была организована встреча “Ты как? Истории стойкости”, где присутствовала первая леди Украины вместе с другими знаменитостями.

Для этого важного мероприятия Елена выбрала очень сдержанный и элегантный образ. Она надела дипломатический костюм черного цвета с двубортным пиджаком и классическими прямыми брюками. Под низ пиджака Елена надела серую рубашку, немного оттенявшую черный цвет.

Новый сдержанный образ Зеленской (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Дополнением к образу стали любимые черные туфли лодочки и украшения. Для данного мероприятия Зеленская выбрала массивные серьги.

Наряд первой леди отражал настроение украинцев за последние полтора года, поскольку ничего яркого для морального состояния в масштабном понимании у нас не происходит.

Новый сдержанный образ Зеленской (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Что было на встрече

На встрече собрались дети, имеющие психологические травмы из-за войны. Все они разные и их истории тоже разные. Но этих детей объединяет одна беда – война.

"Ты как? Истории стойкости" - мероприятие, которое сегодня провели при поддержке ЮНИСЕФ ко Всемирному дню психического здоровья. Мощные, откровенные истории нашей сильной молодежи. Поблагодарила за них: публично рассказать о своей уязвимости - тоже признак стойкости", - написала Зеленская.

На этой встрече выступила и сама Зеленская, она вышла на сцену с синей папкой, где была необходимая для Елены информация. Но в итоге супруга президента поблагодарила всех присутствующих за смелость.

"Безгранично благодарна молодым людям, чьи истории мы услышали, за их искренность и смелость. Рассказывать такое, тем более публично, непросто, потому что значит проживать боль. Не каждый взрослый отважится на такое", - написала первая леди в Facebook.

Елена Зеленская на встрече "Ты как? Истории стойкости" (фото:facebook.com/olenazelenska.official)