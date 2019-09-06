Стрілка з київського тролейбуса зловили в іншому тролейбусі: з'явилося відео

Стрілянина в тролейбусі Києва (фото: facebook.com/Оксана Блищик)

Горе-стрілок може сісти у в'язницю на сім років

У Києві в п'ятницю, 6 вересня, сталася стрілянина в тролейбусі № 40к. Цього ж дня підозрюваний був затриманий поліцією. Причому правоохоронці зняли його вже з іншого тролейбуса. Відео опублікував Facebook-паблік Київ Оперативний.

Повідомляється, що затримати горе-стрілка вдалося завдяки киянину, який впізнав його по поширеному фото, пішов за ним в тролейбус, а звідти зателефонував на лінію "102".

Стрілянина в тролейбусі Києва (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, невідомий чоловік близько 9:00 відкрив стрілянину в тролейбусі після конфлікту з пасажирами. Інцидент стався у Голосіївському районі Києва на вулиці Федорова.

Після того, як тролейбус зупинився, чоловік вибіг і зник у невідомому напрямку.

Стрілянина в тролейбусі Києва (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Дві людини, 43-х та 28-ми років, отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були госпіталізовані. На даний момент відомо, що їх життю нічого не загрожує.

А стрілок може отримати до семи років в'язниці за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) КК України.

Завдяки уважності читача К. О., правоохоронцям вдалося затримати стрілка, який знаходився у розшуку - свідомий громадянин вийшов з роботи та побачив злодія. Він прослідкував за ним, «стрілок» сів у тролейбус, читач - разом з ним. Звідти вже і зробив виклик на 102. Копальні з найгвардійцями зупинили тролейбус та затримали злочинця. При ньому також було знайдено і саму зброю. На разі, на місці працює слідчо-оперативна група. Про цей інцидент раніше тут: https://kyivoperativ.info/other/u-stolici-pravooxoronci-rozshukuyut-zlovmisnika-yakij-strilyav-u-pasazhiriv-trolejbusa/ Опубліковано Київ Оперативний П'ятниця, 6 вересня 2019 р.

Стрілянина в тролейбусі Києва (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Відзначимо, що майже рівно рік тому в Києві стався схожий випадок - в районі Караваєвих дач чоловік відкрив вогонь в тролейбусі після того, як на нього звернули увагу поліцейські - справа в тому, що зловмисника розшукували за шахрайство. В результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав, але двоє поліцейських отримали незначні травми.