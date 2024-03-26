Страдают и военные, и гражданские. Как распознать симптомы ПТСР и можно ли преодолеть расстройство самостоятельно

Посттравматическое стрессовое расстройство - ПТСР - у военных и гражданских может развиться на фоне различных травматических событий. Распознать его симптомы и преодолеть последствия вполне реально.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Службу психосоциальной поддержки семей военнослужащих рассказывает об основных признаках ПТСР и способах преодоления этого расстройства.

Существует ли "группа риска"

Посттравматическое стрессовое расстройство связано со стойкими дисфункциональными нарушениями психического состояния и поведения человека. Оно может развиться после пережитого или увиденного травматического события.

Согласно оценкам экспертов, к так называемой зоне риска относятся люди, которые:

потеряли на войне родных, друзей, побратимов

видели гибель людей

находились под обстрелами, бомбардировкой, в зоне активных боевых действий

перенесли боевую травму

переживали страх за свою жизнь и здоровье

чувствовали себя беспомощными в ситуации опасности для жизни

стали свидетелями травматического события (теракта, ДТП, природного бедствия и т.п.)

находились в плену, в оккупации или в окружении

Посттравматическое стрессовое расстройство не дает жить полноценно (иллюстрация: Getty Images)

Как распознать ПТСР - основные симптомы

Симптомы ПТСР у военнослужащих чаще всего могут появляться по возвращении из района ведения боевых действий - когда нервная система прорабатывает сложный опыт в относительно мирных условиях.

В то же время, наличие симптомов не всегда означает наличие ПТСР, ведь проблемы со сном, гиперчувствительность, агрессия и тревога, а также нежелание взаимодействовать с социумом могут сопровождать процесс адаптации.

В целом психологи советуют обратить особое внимание на следующие симптомы:

сильный страх, раздражение, гнев

апатия и/или неспособность испытывать положительные эмоции, радость

чрезмерная бдительность и/или ощущение чрезмерного контроля

трудности с концентрацией и фокусировкой внимания

пугливость

возникновение тревожных и навязчивых воспоминаний, мыслей, образов

желание все время быть занятым

тяжесть засыпания и/или кратковременность сна

ночные ужасы, которые ассоциируются с событием или напоминают о нем

стойкое избегание или частичная или полная потеря упоминаний о травматическом событии

ощущение, будто травматическое событие происходит сейчас

внезапные физические ощущения, такие как потливость, дрожь, учащенное сердцебиение и/или боль в груди и т.д.

отстраненность, отдаленность от близких людей

эмоциональное "замирание"

В случае возникновения вышеперечисленных симптомов, эксперты советуют обращаться за помощью к семейному врачу, неврологу, психиатру или психотерапевту.

Помощь в этом направлении оказывают также специализированные реабилитационные центры, различные общественные организации и инициативы.

Психологов бояться не стоит (иллюстрация: Getty Images)

Преодоление ПТСР

В некоторых случаях справиться с симптомами ПТСР человек может самостоятельно (это зависит от уровня его стрессоустойчивости).

Чтобы восстановиться после пережитого стресса и вернуться к продуктивной жизни, человек должен справиться с эмоциональными переживаниями.

В большинстве случаев для преодоления симптомов расстройства и лечения необходимы:

поддержка окружения

отсутствие непосредственных угроз

восстановительные механизмы психики

Чтобы предотвратить возникновение ПТСР или выявить его симптомы на ранней стадии, психологи советуют следующие шаги.

1. Обращать внимание на физическое и эмоциональное самочувствие - сон, память, аппетит, настроение и т.д. Можно попробовать добавлять в повседневную жизнь умеренные физические активности, что поможет снять напряжение в теле и снизить уровень тревоги.

2. Дозировать нагрузку - планировать свой день так, чтобы было время не только для напряженного труда, но и для отдыха. Это поможет нервной системе успокаиваться.

3. Расширять круг социального взаимодействия - уделять больше внимания общению с родными, близкими и людьми, которым вы доверяете. Не стесняйтесь делиться с ними своими воспоминаниями. Это может помочь быстрее понять, что травматическое событие уже в прошлом, и дать ощущение облегчения.

4. Возвращаться к реальности - когда неприятные воспоминания "накрывают", стоит попытаться сфокусироваться на происходящем именно здесь и сейчас.

Можно сжать ладони в кулаки или съесть конфету, подержать в руках какую-то вещь, напоминающую, что сейчас угрозы нет (фото родных, любимую чашку или украшение).

Такие простые действия помогут изменить фокус внимания на то, что вызывает приятные эмоции и ощущения - найти свой "якорь".

5. Не игнорировать свое состояние, которое может казаться необычным (которого раньше не было) - если оно не дает покоя и создает дискомфорт. Предупреждайте о таком своем состоянии родных и близких.

6. Своевременно обратиться к специалистам за профессиональной поддержкой и помощью.

Поддержка любимых и близких - невероятно важна (иллюстрация: Getty Images)

Поддержка близких

Близкие люди и окружение играют важную роль в борьбе с "напряжением" тех людей (в том числе и военных), которые испытывают последствия ПТСР или расстройство адаптации.

При благоприятных обстоятельствах и с течением времени симптомы проходят и человек восстанавливается и возвращается к обычной жизни.

Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что людям, пережившим травму и преодолевшим ее последствия, присущ посттравматический рост - они не просто полностью восстанавливаются до прежнего состояния, но часто становятся сильнее, мудрее, дружелюбнее, достигают значительных успехов в своей деятельности, строят более крепкие отношения и меняют к лучшему не только собственную жизнь, но и жизнь своих родных и ближайшего окружения.

В то же время родные и близкие человека, у которого диагностировали ПТСР, могут помочь его восстановлению и способствовать преодолению травматических симптомов: