Страдают и военные, и гражданские. Как распознать симптомы ПТСР и можно ли преодолеть расстройство самостоятельно
Посттравматическое стрессовое расстройство - ПТСР - у военных и гражданских может развиться на фоне различных травматических событий. Распознать его симптомы и преодолеть последствия вполне реально.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Службу психосоциальной поддержки семей военнослужащих рассказывает об основных признаках ПТСР и способах преодоления этого расстройства.
Существует ли "группа риска"
Посттравматическое стрессовое расстройство связано со стойкими дисфункциональными нарушениями психического состояния и поведения человека. Оно может развиться после пережитого или увиденного травматического события.
Согласно оценкам экспертов, к так называемой зоне риска относятся люди, которые:
- потеряли на войне родных, друзей, побратимов
- видели гибель людей
- находились под обстрелами, бомбардировкой, в зоне активных боевых действий
- перенесли боевую травму
- переживали страх за свою жизнь и здоровье
- чувствовали себя беспомощными в ситуации опасности для жизни
- стали свидетелями травматического события (теракта, ДТП, природного бедствия и т.п.)
- находились в плену, в оккупации или в окружении
Посттравматическое стрессовое расстройство не дает жить полноценно (иллюстрация: Getty Images)
Как распознать ПТСР - основные симптомы
Симптомы ПТСР у военнослужащих чаще всего могут появляться по возвращении из района ведения боевых действий - когда нервная система прорабатывает сложный опыт в относительно мирных условиях.
В то же время, наличие симптомов не всегда означает наличие ПТСР, ведь проблемы со сном, гиперчувствительность, агрессия и тревога, а также нежелание взаимодействовать с социумом могут сопровождать процесс адаптации.
В целом психологи советуют обратить особое внимание на следующие симптомы:
- сильный страх, раздражение, гнев
- апатия и/или неспособность испытывать положительные эмоции, радость
- чрезмерная бдительность и/или ощущение чрезмерного контроля
- трудности с концентрацией и фокусировкой внимания
- пугливость
- возникновение тревожных и навязчивых воспоминаний, мыслей, образов
- желание все время быть занятым
- тяжесть засыпания и/или кратковременность сна
- ночные ужасы, которые ассоциируются с событием или напоминают о нем
- стойкое избегание или частичная или полная потеря упоминаний о травматическом событии
- ощущение, будто травматическое событие происходит сейчас
- внезапные физические ощущения, такие как потливость, дрожь, учащенное сердцебиение и/или боль в груди и т.д.
- отстраненность, отдаленность от близких людей
- эмоциональное "замирание"
В случае возникновения вышеперечисленных симптомов, эксперты советуют обращаться за помощью к семейному врачу, неврологу, психиатру или психотерапевту.
Помощь в этом направлении оказывают также специализированные реабилитационные центры, различные общественные организации и инициативы.
Психологов бояться не стоит (иллюстрация: Getty Images)
Преодоление ПТСР
В некоторых случаях справиться с симптомами ПТСР человек может самостоятельно (это зависит от уровня его стрессоустойчивости).
Чтобы восстановиться после пережитого стресса и вернуться к продуктивной жизни, человек должен справиться с эмоциональными переживаниями.
В большинстве случаев для преодоления симптомов расстройства и лечения необходимы:
- поддержка окружения
- отсутствие непосредственных угроз
- восстановительные механизмы психики
Чтобы предотвратить возникновение ПТСР или выявить его симптомы на ранней стадии, психологи советуют следующие шаги.
1. Обращать внимание на физическое и эмоциональное самочувствие - сон, память, аппетит, настроение и т.д. Можно попробовать добавлять в повседневную жизнь умеренные физические активности, что поможет снять напряжение в теле и снизить уровень тревоги.
2. Дозировать нагрузку - планировать свой день так, чтобы было время не только для напряженного труда, но и для отдыха. Это поможет нервной системе успокаиваться.
3. Расширять круг социального взаимодействия - уделять больше внимания общению с родными, близкими и людьми, которым вы доверяете. Не стесняйтесь делиться с ними своими воспоминаниями. Это может помочь быстрее понять, что травматическое событие уже в прошлом, и дать ощущение облегчения.
4. Возвращаться к реальности - когда неприятные воспоминания "накрывают", стоит попытаться сфокусироваться на происходящем именно здесь и сейчас.
Можно сжать ладони в кулаки или съесть конфету, подержать в руках какую-то вещь, напоминающую, что сейчас угрозы нет (фото родных, любимую чашку или украшение).
Такие простые действия помогут изменить фокус внимания на то, что вызывает приятные эмоции и ощущения - найти свой "якорь".
5. Не игнорировать свое состояние, которое может казаться необычным (которого раньше не было) - если оно не дает покоя и создает дискомфорт. Предупреждайте о таком своем состоянии родных и близких.
6. Своевременно обратиться к специалистам за профессиональной поддержкой и помощью.
Поддержка любимых и близких - невероятно важна (иллюстрация: Getty Images)
Поддержка близких
Близкие люди и окружение играют важную роль в борьбе с "напряжением" тех людей (в том числе и военных), которые испытывают последствия ПТСР или расстройство адаптации.
При благоприятных обстоятельствах и с течением времени симптомы проходят и человек восстанавливается и возвращается к обычной жизни.
Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что людям, пережившим травму и преодолевшим ее последствия, присущ посттравматический рост - они не просто полностью восстанавливаются до прежнего состояния, но часто становятся сильнее, мудрее, дружелюбнее, достигают значительных успехов в своей деятельности, строят более крепкие отношения и меняют к лучшему не только собственную жизнь, но и жизнь своих родных и ближайшего окружения.
В то же время родные и близкие человека, у которого диагностировали ПТСР, могут помочь его восстановлению и способствовать преодолению травматических симптомов:
- создавать безопасную среду
- демонстрировать открытость к разговору
- быть честными и правдивыми
- проявлять заботу
- поддерживать желание общения с новыми друзьями/побратимами
- акцентировать внимание на настоящем
- поощрять обращаться за помощью к специалистам
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