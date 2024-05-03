Страстная пятница: что категорически запрещено делать сегодня, традиции

Страстная пятница 2024 года приходится на 3 мая. В этот день верующие вспоминают о смерти Христа и готовятся к Пасхе.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

История Страстной пятницы

Именно в этот день Своей смертью на Голгофе Иисус Христос принес жертву, искупая ею все грехи человеческие. В этот день Иисус Христос, приговоренный к распятию, с терновым венком на голове нес свой крест на Голгофу, где впоследствии был распят.

Согласно преданию, Иисус провис на кресте около шести часов. Последними его словами были: "Свершилось… Отче! В руки Твои отдаю дух Мой" . Чтобы убедиться в смерти распятого, один из воинов пронзил его ребро, из которого вытекли кровь и вода. По одному из толкований, это символы будущих таинств Евхаристии и Крещения.

Традиции Страстной пятницы

По христианской традиции предпоследний день Пасхального поста принято проводить в покое и молитвах. С этим и соединены все ритуалы Страстной пятницы, а в народе выдумали множество поверий о том, чем грозит нарушение серьезных правил.

Что сегодня делать запрещено

В Страстную Пятницу существует несколько категорических запретов, которые следует соблюдать. К примеру, не стоит веселиться, посещать гостей или организовывать громкие вечеринки. Это скорбный день памяти о страданиях Иисуса Христа, поэтому от развлекательных мероприятий лучше воздержаться.

Также в Страстную пятницу важно воздержаться от труда. Хотя в современном мире соблюсти этот запрет может быть трудно, однако лучше отложить решение важных дел на другой день, если это возможно.

Запрещено также выполнять работы по дому, такие как шитье или вязание. Уборку следует завершить еще в Чистый четверг.

Не рекомендуется работать в саду или огороде, копать землю или заниматься посадкой растений.

В этот день важно соблюдать строгий пост. Запрещается есть до выноса Плащаницы, после чего разрешается только хлеб и вода.