Страшне покарання: Заворотнюк перед Новим роком зробила зізнання про кохання

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк пережила нещасну любов ще в дитинстві

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від раку головного мозку і за прогнозами лікарів проведе в клініці ще кілька тижнів, щоб повністю пройти реабілітацію. Тим часом шанувальники актриси намагаються підтримати і підбадьорити зірку серіалу "Моя прекрасна няня" напередодні новорічних свят та публікують в мережі архівні чуттєві фото з нею та Дідом Морозом.

Також перед Новим роком 2020 російський журналіст згадав, як у костюмі цього казкового персонажа вітав Анастасію з родиною зі святами. Тоді актриса поділилася з ним зізнанням про своє перше кохання.

За словами Олега Перанова, одинадцять років тому під час свят Заворотнюк розговорилася з ним про амурні переживання і розповіла, що була тоді нещасною. Про це передає Sobesednik.

"Це сталося років у п'ять-шість. Я зустріла його в ТЮГу. Там поставили спектакль "Ромео і Джульєтта". Головну жіночу роль грала мама, а Ромео - артист Юрій Мінєєв", - сказала Анастасія.

Актриса зізналася, що одразу закохалася в нього.

Зазвичай перед виставою в астраханському ТЮГу Мінєєв садив її собі на плечі, і юна Заворотнюк міцно тримала артиста за руки і "вважала, що він належить тільки мені".

Коли потрібно було виходити на сцену, Юрій знімав її з плечей і говорив: "Настуся, почекай мене за лаштунками".

"А я мучилася ревнощами, тому що там він цілувався з Джульєттою!", - розповіла Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Так, вона приревнувала свого обранця до власної матері - Валентині Борисівні.

"Почувши, як мама на сцені каже: "Прийди, свята, любляча ніч. Прийди і приведи до мене Ромео", - я розлютилася і вкусила Юру за ключицю! Він закричав так, що в залі було чути. Але Юра через хвилину вийшов на сцену, зіграв", - сказала Заворотнюк і додала, що за свою витівку отримала "страшне покарання": Мінєєв більше не носив її на плечах.