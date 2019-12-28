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Не лікується: у Заворотнюк шокували заявою

STYLERПерсони    28.12.2019 - 11:44
Не лікується: у Заворотнюк шокували заявою
Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Родичі назвали журналіста "нешановним писакою"

Родина Анастасії Заворотнюк, яка найбільше відома за роллю в серіалі "Моя прекрасна няня" були шоковані тим, як російський журналіст перекрутив факти, вказавши, що артистка зовсім не хвора на рак. Сім'я актриси не стала мовчати та вирішила відповісти на подібну заяву.

Сім'я Заворотнюк заздалегідь принесла свої вибачення за різкість, зазвавши журналіста "нешановним писакою".

Врач лично сказал: Анастасию Заворотнюк снова "похоронили"Анастасія Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

"Таким, як ви, не подають руки. З такими, як ви, соромно спілкуватися, працювати, навіть просто бути знайомим. Після таких, як ви, хочеться продезінфікувати приміщення. Шкода, що моральне каліцтво не лікується. І ось така істота, яка не навчилася нічому, окрім як нечленороздільно мукати з кущів, мешкає десь поруч з нами. Хай з об'єкта вашої пильної уваги все прийде до вас ", - зазначено в повідомленні.

Родичі просять всіх виявити повагу до Анастасії та її близьких, а також не лізти в життя і не вимагати подробиць.

Нагадаємо, що недавно з'явилася інформація про те, що Заворотнюк стрімко йде на поправку. Посилаються вони, правда, на слова відомого мольфара. Він стверджує, що вже через три тижні кінозірці стане значно краще і до неї повернуться сили.

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