Заметіль мене як цуценя: коханець Заворотнюк поділився шокуючою історією

Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов (кадр із серіалу)

Коханець Заворотнюк розповів, як його "переміг" Боярський

Коханець Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов розповів історію про те, як його "переміг" відомий артист Михайло Боярський. Про це актор розповів в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

За словами артиста, у момент знайомства з Михайлом Сергійовичем, йому було 37 років, і подвиги він здійснював регулярно. У день знайомства вони відразу почали з'ясовувати, хто сильніший.

"Ми боролися, бігали стометрівку по нічній вулиці, змагалися в армрестлінгу, намагалися боксувати один одному обличчя. Міша зараз любить відписувати цю історію словами" а чули, як я цього цуценя відметелив у Твері ". Але, щоб довести мені, що він, все-таки, крутіше, Михайло Сергійович стрибнув з одного балкона на інший", - зазначено в повідомленні.

"І, дійсно, я перестрибнути не зміг, тому що в цей момент мене забрали в міліцію. За участь в змаганнях. На наступний день нашу знімальну групу виселили з цього готелю без права поселення у всіх готелях Твері. Людина влаштована так, що все погане забуває, а все хороше пам'ятає. Я знайомий з Боярським 33 роки, це більше половини мого життя, і я дуже вдячний йому, в тому числі і за той чудовий вечір, повний спортивних змагань і суворого чоловічого гумору", - додав коханець Заворотнюк.