Легализация медицинского каннабиса в Украине. Кому и для чего нужны такие лекарства

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов легализовать использование медицинского каннабиса. Уже готов соответствующий законопроект. Использование медицинского каннабиса в лечебных целях практикуют во всем мире среди пациентов, страдающих телесными, душевными и фантомными болями.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram .

Кто нуждается в лекарствах с каннабисом

Сейчас уже готов проект по легализации медицинского каннабиса №7457 "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий относительно расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

В частности, более 2 миллионов украинцев нуждаются в лекарстве с медицинским каннабисом. Это пациенты с хронической болью, онкозаболеваниями, эпилепсией, рассеянным склерозом, паллиативные больные и люди с другими болезнями. Состояние таких людей может облегчить препарат на основе медицинского каннабиса.

Из-за войны цифра будет значительно больше. В начале 2022 года в стране насчитывалось 2 млн 725 тысяч человек с инвалидностью, то на 1 апреля 2023 года - 2 млн 893 тысяч. Почти 168 тысяч украинцев получили инвалидность за время полномасштабной военной агрессии России против Украины.

Принятие законопроекта важно и для пациентов, страдающих от:

хронической боли

эпилепсии

анорексии

посттравматического синдрома

заболеваний иммунной системы

артрита и ревматизма

астмы

болезни Альцгеймера

болезни Паркинсона

хореи Гетингтона

герпеса

язв

потери веса во время СПИДа

диабетической нейропатии

разных форм склероза

Лекарство на основе каннабиса назначается только тогда, когда другие методы лечения не подходят или не помогают.

В каких странах применяют такие лекарства

Важно, что препараты с содержанием каннабиса не попадают в свободное обращение - речь идет об исключительно медицинском использовании каннабиса, как лекарственного средства.

Практика применения медицинского каннабиса одобрена в 56 странах, среди которых Финляндия, Франция, Германия, Италия, Австрия, Польша, Чехия, Дания, Швеция, Швейцария, Израиль, Великобритания, Словакия, США и Канада.