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Легализация медицинского каннабиса в Украине. Кому и для чего нужны такие лекарства

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Среда 12 июля 2023 14:28
Легализация медицинского каннабиса в Украине. Кому и для чего нужны такие лекарства От чего помогает медицинский каннабис (фото: GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов легализовать использование медицинского каннабиса. Уже готов соответствующий законопроект. Использование медицинского каннабиса в лечебных целях практикуют во всем мире среди пациентов, страдающих телесными, душевными и фантомными болями.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Кто нуждается в лекарствах с каннабисом

Сейчас уже готов проект по легализации медицинского каннабиса №7457 "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий относительно расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

В частности, более 2 миллионов украинцев нуждаются в лекарстве с медицинским каннабисом. Это пациенты с хронической болью, онкозаболеваниями, эпилепсией, рассеянным склерозом, паллиативные больные и люди с другими болезнями. Состояние таких людей может облегчить препарат на основе медицинского каннабиса.

Из-за войны цифра будет значительно больше. В начале 2022 года в стране насчитывалось 2 млн 725 тысяч человек с инвалидностью, то на 1 апреля 2023 года - 2 млн 893 тысяч. Почти 168 тысяч украинцев получили инвалидность за время полномасштабной военной агрессии России против Украины.

Принятие законопроекта важно и для пациентов, страдающих от:

  • хронической боли
  • эпилепсии
  • анорексии
  • посттравматического синдрома
  • заболеваний иммунной системы
  • артрита и ревматизма
  • астмы
  • болезни Альцгеймера
  • болезни Паркинсона
  • хореи Гетингтона
  • герпеса
  • язв
  • потери веса во время СПИДа
  • диабетической нейропатии
  • разных форм склероза

Лекарство на основе каннабиса назначается только тогда, когда другие методы лечения не подходят или не помогают.

В каких странах применяют такие лекарства

Важно, что препараты с содержанием каннабиса не попадают в свободное обращение - речь идет об исключительно медицинском использовании каннабиса, как лекарственного средства.

Практика применения медицинского каннабиса одобрена в 56 странах, среди которых Финляндия, Франция, Германия, Италия, Австрия, Польша, Чехия, Дания, Швеция, Швейцария, Израиль, Великобритания, Словакия, США и Канада.

Ранее мы сообщали, зачем узаконивать медицинский каннабис и угрожает ли это созданием "черного" рынка.

Также мы писали, что может помешать легализации медицинского каннабиса.

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