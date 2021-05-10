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Дивна знахідка на березі Азовського моря шокувала туристів (фото)

Новость на русском → Кирилівка, Понеділок 10 травня 2021 21:16
Дивна знахідка на березі Азовського моря шокувала туристів (фото) Фото: українців шокувала знахідка на березі Азовського моря (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

На узбережжі Азовського моря в курортному селищі Кирилівка відпочиваючі виявили останки крокодила. Труп крокодила знаходився на пляжі й судячи зі стану – знаходився там давно.

Фото дивної знахідки опублікував у соціальних мережах користувач з ніком maxsemenda.

Він повідомив, що виявив останки крокодила під час прогулянки по пляжу.

"Гуляли по пляжу, натрапили на труп крокодила, будемо акуратніше в цьому році", - пожартував автор фотографії.

Користувачі соціальних мереж відреагували на фото і припустили, що в цьому сезоні Азовське море може засмутити відпочиваючих не тільки навалою медуз в морі.

Дивна знахідка на березі Азовського моря шокувала туристів (фото)

У Кирилівці виявили труп крокодила

Варто відзначити, що в цьому регіоні крокодили ніколи не жили. Версія про те, що крокодил міг приплисти по воді або втекти із заповідника малоймовірна.

Швидше за все, крокодила використовували місцеві жителі, які промишляють в курортний сезон фотографіями з екзотичними тваринами. Такі "бізнесмени" використовують в якості реквізиту для фотосесій мавпочок, черепах, ящірок, поні, крокодилів, ослів і коней. Іноді навіть трапляються пітони або екзотичні папуги.

Неналежне поводження з тваринами, постійне перебування на сонці, заклеювання ротів скотчем – все це призводить до їх загибелі. Зоозахисники неодноразово проводили акції протесту проти такого поводження з тваринами.

Швидше за все подібна доля спіткала і цього крокодила - він загинув, а його власники просто кинули загиблу тварину на пляжі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві біля метро помітили молодого оленя.

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Новини України Життя животные Азовское море Кирилловка
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