ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Странная находка на берегу Азовского моря шокировала туристов (фото)

Новина українською → Кирилловка, Понедельник 10 мая 2021 21:16
Странная находка на берегу Азовского моря шокировала туристов (фото) Фото: Украинцев шокировала находка на берегу Азовского моря (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

На побережье Азовского моря в курортном поселке Кирилловка отдыхающие обнаружили останки крокодила. Труп крокодила находился на пляже и судя по состоянию – находился там давно.

Фото странной находки опубликовал в социальных сетях пользователь с ником maxsemenda.

Он сообщил, что обнаружил останки крокодила во время прогулки по пляжу.

"Гуляли по пляжу, наткнулись на труп крокодила, будем аккуратнее в этом году", - пошутил автор фотографии.

Пользователи социальных сетей отреагировали на фото и предположили, что в этом сезоне Азовское море может огорчить отдыхающих не только нашествием медуз в море.

Странная находка на берегу Азовского моря шокировала туристов (фото)

В Кирилловке обнаружили труп крокодила

Стоит отметить, что в этом регионе крокодилы никогда не жили. Версия о том, что крокодил мог приплыть по воде или сбежать из заповедника маловероятна.

Скорее всего, крокодила использовали местные жители, которые промышляют в курортный сезон фотографиями с экзотическими животными. Такие "бизнесмены" используют в качестве реквизита для фотосессий обезьянок, черепах, ящериц, пони, крокодилов, ослов и лошадей. Иногда даже попадаются питоны или экзотические попугаи.

Ненадлежащее обращение с животными, постоянное нахождение на солнце, заклеивание ртов скотчем – все это приводит к их гибели. Зоозащитники неоднократно проводили акции протеста против такого обращения с животными.

Скорее всего подобная участь постигла и этого крокодила – он погиб, а его владельцы просто бросили погибшее животное на пляже.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве возле метро заметили молодого оленя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь животные Азовское море Кирилловка
LITE
Холостячку Огневич заподозрили в беременности: "меня столько всего ждет"
Холостячку Огневич заподозрили в беременности: "меня столько всего ждет"