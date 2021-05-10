Странная находка на берегу Азовского моря шокировала туристов (фото)

На побережье Азовского моря в курортном поселке Кирилловка отдыхающие обнаружили останки крокодила. Труп крокодила находился на пляже и судя по состоянию – находился там давно.

Он сообщил, что обнаружил останки крокодила во время прогулки по пляжу.

"Гуляли по пляжу, наткнулись на труп крокодила, будем аккуратнее в этом году", - пошутил автор фотографии.

Пользователи социальных сетей отреагировали на фото и предположили, что в этом сезоне Азовское море может огорчить отдыхающих не только нашествием медуз в море.

В Кирилловке обнаружили труп крокодила

Стоит отметить, что в этом регионе крокодилы никогда не жили. Версия о том, что крокодил мог приплыть по воде или сбежать из заповедника маловероятна.

Скорее всего, крокодила использовали местные жители, которые промышляют в курортный сезон фотографиями с экзотическими животными. Такие "бизнесмены" используют в качестве реквизита для фотосессий обезьянок, черепах, ящериц, пони, крокодилов, ослов и лошадей. Иногда даже попадаются питоны или экзотические попугаи.

Ненадлежащее обращение с животными, постоянное нахождение на солнце, заклеивание ртов скотчем – все это приводит к их гибели. Зоозащитники неоднократно проводили акции протеста против такого обращения с животными.

Скорее всего подобная участь постигла и этого крокодила – он погиб, а его владельцы просто бросили погибшее животное на пляже.