Як звільниться від страху: ці поради психологів вам точно допоможуть

Страх паралізує і повністю закриває здатність думати раціонально, рухатися, приймати рішення і призводить до стану постійного стресу. Зараз почуття страху переслідує багатьох дорослих людей в Україні, а також дітей.

Які методи психологів допоможуть впоратися зі страхом, розповіли в " Психологічної підтримки ".

Якщо нав'язливі думки або спогади про конкретні події породжують постійний страх і стрес, то спробуйте цю вправу. Воно допоможе позбутися від страху.

1. Подумайте про ситуацію, яка викликає у вас страх. Спробуйте оцінити ваш страх або дискомфорт за 10-бальною шкалою. Це також допоможе оцінити вам потім, наскільки ця вправа для вас ефективно і наскільки знизилися негативні відчуття.

Практикуйте цю вправу, якщо ваше відчуття страху на умовному значенні 6 або вище.

2. Спробуйте очистити свій розум, як при медитації. Або подумайте про щось приємне, якщо звільнитися від думок не виходить.

3. Постукайте двома пальцями руки ключицю. Тримайте одну руку на ключиці, повторіть це і другою рукою так, щоб руки були навхрест на грудях. Постукування має бути рівномірним і спокійним.

4. Постукуйте пальцями по ключиці, руки навхрест, подивіться прямо перед собою. Голову тримайте рівно. Закрийте очі на кілька секунд, а потім відкрийте. Повторіть кілька разів.

5. Продовжуйте постукувати по ключицях, Тримайте голову прямо, переведіть ваш погляд вниз вліво, а потім вниз вправо. Повторіть кілька разів.

6. Продовжуйте постукувати ключиці, голову тримайте прямо. Рухайте очима по колу. Спочатку кілька разів за годинниковою стрілкою, потім проти годинникової стрілки.

7. Тримайте руки навхрест на грудях, перемістіть ваші долоні на плечі та закрийте очі.

8. Далі почніть опускати ваші долоні до ліктя і повертайте знову до плечей. Погладжуйте долонями себе від плеча до ліктя, вниз і вгору, знову і знову.

9. Продовжуйте погладжувати себе долонями вздовж рук і уявляйте, що ви спускаєтеся по сходах вниз. Вголос вважайте кожен свій крок, від 1 до 20.

10. Коли ви дорахуєте до 20 кроку - промугикайте мелодію, яка асоціюється у вас з чимось позитивним. Наприклад: Happy Birthday

11. Опустіть руки, розслабте їх і відкрийте очі. Подивіться вгору і вниз.

12. Повільно проведіть своїм поглядом зліва направо, повторіть тричі.

13. Закрийте очі, і поверніть руки в позицію погладжування долонями від плечей до ліктів. Повторіть п'ять разів.

14. Відкрийте очі та знову оцініть свої відчуття страху і дискомфорту за шкалою від 1 до 10.

Якщо вам вдалося відчути себе спокійніше - значить цей метод працює. Якщо почуття страху і стресу не знизилося до допустимого рівня - повторіть вправу кілька разів.

Ця вправа - дуже сильна техніка саморегуляції, і вона варта того, щоб її повторювати. За допомогою вправи ви зможете самі регулювати почуття страху або дискомфорту. Якщо вправа не працює і Ваші відчуття заважають нормальному життю - зверніться за допомогою до фахівця.