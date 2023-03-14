Что сказал Сигал о своем происхождении

"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру… Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", - сказал голливудский актер.

Стоит отметить, что в РФ Стивена Сигала наградили орденом Дружбы - "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".

Также его назвали "специальным представителем министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США и Японией". Однако в США этот "специальный статус" актера не признали.

Что известно о происхождении Стивена Сигала

Стивен Фредерик Сигал родился 10 апреля 1952 года в Лансинге, штат Мичиган. Его мать Патрисия работала медсестрой и называла себя ирландкой. Однако о ее происхождении нет данных, так как она воспитывалась в приемной семье.

Отец актера - Самуэль Стивен Сигал, родом из семьи евреев-иммигрантов Доры Гольдштейн и Натана Зигельмана. Из России они уехали задолго до рождения детей.

В одном из интервью он сказал, что его дед по отцовской линии родился в одном из буддистских районов России, и в первой половине XX века переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока и что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.

О своих еврейских корнях Сигал не рассказывает, а вот в одном из интервью он упоминал, что у него есть дед-монгол, который родился то ли в Калмыкии, то ли в Бурятии.

И к такому выводу актер пришел самостоятельно, обнаружив архивные семейные фото родственника в "монгольской шапке".

Актер с ранних лет занимался боевыми искусствами и в 17 лет переехал в Японию, там женился на японке, в браке родилось двое сыновей. В 1974 году он получил 1 дан, а потом стал первым в истории американцем, который открыл в Японии додзе (зал для тренировок и медитаций). Сейчас у него 7 дан айкидо и звание синхан.

Позже Стивен Сигал еще дважды был женат и в каждом браке у него были дети. В общей сложности - 7 детей.

В кино начал сниматься во взрослом возрасте - его пригласили для постановки нескольких боевых сцен в Японии, а с 1986 он стал сниматься в США. На его счету более 50 фильмов и сериалов.

Сейчас у Сигала есть гражданство трех стран - США, Сербии и России. Дружит с российским диктатором Владимиром Путиным и неоднократно высказывался в его поддержку.

Внесен в базу данных "Миротворец", как лицо, которое угрожает национальной безопасности Украины и международному правопорядку.

В 2017 году СБУ запретила Стивену Сигалу посещать Украину, также он внесен в черный список Министерства культуры Украины.