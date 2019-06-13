Стильна Настя Каменських зачарувала мережу: а де обручка?

Настя Каменських і Потап повернулися до України після яскравого медового місяцю в Туреччині. У популярної співачки знову почалися робочі дні, і графік вимагає до себе пильної уваги. Артистка в Instagram зізналася, що помітно втомилася від відпочинку, нехай навіть такого сонячного і веселого, і розкрила власні способи "увійти в колію".

Каменських опублікувала нове "домашнє" фото в мережі - у ванній і з рушником на голові. Зірка показала, яку косметику зараз вирішила використовувати для догляду за зовнішністю, але привернула увагу фанів зовсім інша деталь - на пальці не було обручки.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Часті переїзди, перельоти, джетлаги і різний клімат в різних країнах іноді дуже вимотують. Для мене найпростіший спосіб розслабитися - влаштувати собі спа день: я можу полежати біля басейну, почитати книгу, розслабитися у ванні з пінкою і потестити різні нові засоби", - розповіла співачка.

Настя зізналася, що пробує зараз для себе нові креми, а також поцікавилася у своїх шанувальників, як вони відновлюють сили "під час супер насиченого графіку".

Настя Каменських і Потап - молодята "відриваються" на відпочинку (Фото: instagram.com/kamenskux)

У коментарях до посту підписники Каменських назвали цілу гору власних "рецептів" для відпочинку, описали їх переваги - дехто залишається прихильником натуральних традиційних способів догляду за собою, деякі теж використовують косметику для цих цілей. У той же час ряд користувачів мережі розкривають й інші способи проведення часу, та іноді - досить уїдливо їх подає.

Тертий огірок на обличчя краще за всякі креми;

Довгий сон і ванна;

Сон, прогулянки, а я зараз тестю корейську косметику і їй безмірно задоволена;

Йду гуляти зі своїми дітьми на вулицю;

Працювати не пробувала? Співачка...

Просто сплю;

Нічим. Не терплю нічого на обличчі жирного і взагалі будь-чого. І шкода грошей на таке ла**о;

Сама роблю маски натуральні, а креми ці всі до одного місця, марна трата грошей;

На городі із сапкою;

П'ю горілку;

Теж спа день, але без мамашорг, а з медом і кавою, а після кокосовим маслом...

Скрін коментарів (instagram.com/kamenskux)

Як повідомлялося, нещодавно Потап розповів, як син відреагував на його весілля з Настею Каменських.

Також ми писали про те, що Потап і Настя Каменських довго приховували свої стосунки не тільки від громадськості, а й від близьких, але зараз подружжя відверто розповідає, як зав'язалися стосунки, і як Потап розлучився зі своєю колишньою дружиною.