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Стилистка сказала, с чем соединить один из самых модных цветов 2024

Как носить коричневый цвет в 2024 году (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Коричневый цвет стал практически одним из самых популярных, и даже во многих случаях заменил черный. Но его не так просто стилизовать.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Карманный стилист",

Как носить коричневый цвет

Коричневый цвет несет в себе чувство комфорта, уюта, спокойствия и размеренности. Добавив его к образу, вы получите красивый, уютный и стильный образ для любого события.

Коричневый благодаря своей большой оттеночной палитре хорошо сочетается как с темными цветами, так и с яркими и светлыми. Особенно удачными сочетаниями являются: красный, молочный и белый.

Как носить коричневый цвет в 2024 году (фото: Pinterest)

Всё зависит от того, какой именно результат вы хотите получить в итоге. Если вы хотите быть более заметной и подчеркнуть свою яркость, конечно, выбирайте сочетание коричневого с красным. А если вам нужно подчеркнуть изысканность и гармонию, выбирайте сочетание коричневого с молочным.

Создавая свои образы, нужно определить характер аутфита и в соответствии с этим выбирайте вещи и цвета в этой же стилистике.

Этой весной сумки коричневой гаммы набирают новые обороты, поэтому если вы еще в раздумьях над новым вариантом, рекомендуется обратить внимание именно на сумки в коричневой цветовой палитре. Размер и форма - по вашим потребностям.

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