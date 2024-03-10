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Стилистка объяснила, как сделать свой гардероб романтичным

Как сделать свой гардероб романтичным (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Добавить романтику в свой гардероб действительно легко, стоит лишь понять, что именно вы хотите видеть в итоге.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как сделать свой гардероб романтичным

Одним из трендов этого года является романтичность. Он в свою очередь уместен не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни, потому что каждому из нас хочется подчеркнуть прекрасное в себе.

И наша женственность сегодня имеет совершенно разное проявление, форму и степень, которая у каждого своя.

Это и делает романтичность такой привлекательной, потому что все мы знаем, что только женщина в этом мире наделена природной способностью быть романтичной и женской натурой. Иметь незаурядный магнетизм и силу в своей слабости и изобретательности.

Мода всегда реагирует на происходящее во вселенной и социуме в целом. Это можно увидеть в трансформации стилей, вещей и показов, демонстрируемых дизайнерами на неделе моды.

К примеру, всем известный ковод принес с собой последствия удобной, оверсайзной одежды в наши образы, а война - цвет хаки и спортивная одежда на постоянной основе.

Но с течением времени хочется перемен и нового, и таким новым стала всеми обожаемая романтичность, которая нужна сегодня каждой женщине как никогда.

Как сделать свой гардероб романтичным (фото: Freepik)

Первое, что приходит в голову, когда говорят о романтике: легкие ткани, кружево, вопли, локоны, украшения, нежные цвета, прозрачные текстуры, корсеты, банты, косы, каблуки и детский румянец на щеках.

Некоторые женщины в силу своего возраста или предпочтений боятся добавлять такие слишком женские проявления романтичности в свой образ.

Рекомендуется использовать стилистический прием миксования в образе различных стилей.

Это позволит образу быть гармоничным и не выглядеть инфантильно, некстати и слишком поверхностно.

Сочетая летучее платье с более грубыми сапогами и добавляя жакет мужского кроя или косуху вы соблюдете нужный баланс и убережете себя от нежелательного результата.

Естественно, степень полярности стилей в одном виде и степень воплощения в жизнь этого приема остается на усмотрение каждой из нас.

Обычно для повседневной жизни хватает только одного или нескольких элементов из другой стилистики, которая уже в сочетании выглядит органично и интересно.

Романтичность может быть совершенно разной. У одной женщины женственность именно у зефирности и легкости, а для кого-то это приталенный силуэт, мини, вырезы, удобные балетки, бунтарские кудри, эклектические вещи.

Все возможные драпировки, узлы, большие украшения прекрасно вписываются в образы, создавая ту же атмосферу романтичности.

И все эти элементы создают яркие, необычные образы, которые так же несут в себе ноты романтичности и женственности, только нестандартной, а смелой и более творческой.

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