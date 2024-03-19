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Стилистка назвала интересную деталь весеннего гардероба, которая сделает ваши образы "живыми"

Какая деталь гардероба сделает весенние образы лучше (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Иногда мы даже не представляем, как одна маленькая деталь может изменить образ, добавить яркости и вдохнуть жизнь.

Об одной из таких деталей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Какая деталь гардероба сделает весенние образы лучше

Сейчас в моду входит все то, что мы давно забыли, плиссированные короткие юбки, широкие брюки и джинсы, принты на одежде и так далее. Говорят, что мода циклична это действительно так, потому что cовременные образы молодых девушек и женщин сравнивают с эпохой 90-х и 80-х годов, когда такие вещи были модными.

Но если мы говорим именно о деталях, то и они возвращаются к нам. В свой весенний гардероб в этом году можно смело добавлять гетры, носки (высокие и низкие), гольфы и цветные колготки.

Какая деталь гардероба сделает весенние образы лучше (фото: Pinterest)

Носки, гетры, гольфы, колготки - все эти прекрасные элементы одежды в этом году стали целым стилистическим приемом, который трендсеттеры активно используют в своих образах.

Рекомендовано именно его воплотиь в жизнь этой весной и добавлять в свои образы. Обычно все выбирают такие вещи в белом цвете, но есть и другие, не менее интересные и красивые.

Белый цвет, конечно, остается главным в таком приеме, но если хочется проявить фантазию - не сдерживайте себя и покупайте яркие вещи. Это придаст интереса и неординарности, которые так ценится в каждой из нас.

Такие вещи, как гольфы и гетры прекрасно смотрятся в сочетании с короткими юбками, особенно если сама юбка имеет нейтральный цвет или принт в клетку.

Какая деталь гардероба сделает весенние образы лучше (фото: Pinterest)

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