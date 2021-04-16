Степанову в Раді принесли поховальні квіти від померлого від COVID-19 (відео)

Що відомо про інцидент

У п'ятницю в сесійній залі нардеп зазначила, що якраз сьогодні у столиці ховають чоловіка, який помер від ускладнень COVID-19.

"Поки ви тут доповідаєте, пане Степанов, на одному з київських кладовищ ховають чоловіка. Він помер від коронавірусу. І родичі просили вам розказати його історію. Ще три тижні тому це був абсолютно здоровий чоловік 68 років. У нього був, щоправда, діабет. Він пішов до сімейного лікаря і попросив його вакцинувати від COVID-19. А йому сказали: "Вакцин для вас немає". У нас немає в країні вакцин, бо ви їх не поставили", - звернулася парламентарій до Степанова.

За декілька днів чоловік захворів і помер.

"Так от, пан Степанов, це вам - поховальні квіти. Які родичі людини, що померла в 68 років, просили вам передати. Щоб ви знали, що за кожною смертю - по 500 на день - стоїть конкретна людина", - сказала вона і вручила міністру гвоздики.

Скриншот з відео

Щоправда, майже відразу квіти забрала з трибуни нардеп Галина Третьякова.

Як відреагував Степанов

На цей "перфоманс" міністр охорони здоров'я моментально і різко відреагував. Зокрема він попросив "не маніпулювати смертями людей".

"Коли ви наступного разу будете маніпулювати смертями людей, то згадайте, будь ласка, що ви особисто зробили для того, щоб цих смертей не було. Не треба маніпулювати смертями людей! COVID - це важка хвороба, яка забирає життя людей. Не треба маніпулювати і використовувати смерті людей для своїх маніпуляцій та свого дешевого піару", - сказав Степанов.

Під час його слів депутати у залі скандували: "Ганьба".

Інцидент під час виступу Степанова в Раді