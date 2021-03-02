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Степанов вакцинувалася і зробив заяву: "хочу розчарувати"

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 12:15
Степанов вакцинувалася і зробив заяву: "хочу розчарувати" Максим Степанов (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Максим Степанов розповів, що разом з медиками пройшов вакцинацію від коронавірусу. Глава МОЗ став першим чиновником, якому зробили щеплення препаратом CoviShield індійського виробництва.

Про це Степанов розповів під час брифінгу 2 березня.

Чиновник запевняє, що власним прикладом довів необхідність вакцинації, як одного з етапів боротьби з коронавірусом.

"Хочу розчарувати шанувальників "теорії зради". Відчуваю себе абсолютно нормально, продовжую виконувати свої обов'язки. Вчора продовжував це робити і сьогодні так само", - заявив Степанов.

Він запевнив, що Україну забезпечили "абсолютно якісною та ефективною вакциною". За словами Степанова, таку вакцину використовують у багатьох країнах світу: Австралії, Великобританії, Південній Кореї, Канаді, країнах ЄС.

Максим Степанов розповів про свою вакцинацію

Чиновника вакцинували в Олександрівській клінічній лікарні Києва.

LIVE:

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вакцинується проти COVID-19 в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Monday, March 1, 2021

Як вакцинували Максима Степанова

Нагадаємо, що вакцинація в Україні проходитиме в п'ять етапів:

  1. Медпрацівники і персонал, який надає допомогу хворим на коронавірус.
  2. Люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівників).
  3. Люди з високим ризиком інфікування, працівники ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх установ.
  4. Люди у віці від 60 до 64 років, дорослі з супутніми захворюваннями.
  5. Всі інші категорії населення.

Першу партію з 500 тисяч доз вакцини розробки англо-шведської компанії AstraZeneca Україна отримала 23 лютого. Її виробляють в Індії під торговою назвою CoviShield.

Нагадаємо, що кампанія з вакцинації від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Першому щеплення зробили лікарю з Черкаської області.

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