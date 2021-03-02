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Степанов вакцинировался и сделал заявление: "хочу разочаровать"

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 12:15
Степанов вакцинировался и сделал заявление: "хочу разочаровать" Максим Степанов (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Максим Степанов рассказал, что вместе с медиками прошел вакцинацию от коронавируса. Глава Минздрава стал первым чиновником, которому сделали прививку препаратом CoviShield индийского производства.

Об этом Степанов рассказал во время брифинга 2 марта.

Чиновник уверяет, что собственным примером доказал необходимость вакцинации, как одного из этапов борьбы с коронавирусом.

"Хочу разочаровать поклонников "теории зрады". Чувствую себя абсолютно нормально, продолжаю выполнять свои обязанности. Вчера продолжал это делать и сегодня так же", - заявил Степанов.

Он уверил, что Украину обеспечили "абсолютно качественной и эффективной вакциной". По словам Степанова, такую вакцину используют во многих странах мира: Австралии, Великобритании, Южной Корее, Канаде, странах ЕС.

Максим Степанов рассказал о своей вакцинации

Чиновника вакцинировали в Александровской клинической больнице Киева.

LIVE:

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вакцинується проти COVID-19 в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Monday, March 1, 2021

Как вакцинировали Максима Степанова

Напомним, что вакцинация в Украине будет проходить в пять этапов:

  1. Медработники и персонал, который оказывает помощь ковидным больным.
  2. Люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработников).
  3. Люди с высоким риском инфицирования, работники ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждений.
  4. Люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями.
  5. Все остальные категории населения.

Первую партию из 500 тысяч доз вакцины разработки англо-шведской компании AstraZeneca Украина получила 23 февраля. Ее производят в Индии под торговым названием CoviShield.

Напомним, что кампания по вакцинации от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Первому прививку сделали врачу из Черкасской области.

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