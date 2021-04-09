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Степанов спрогнозував пік COVID-19 в Україні: буде до 30 тис. хворих на добу

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 11:04
Степанов спрогнозував пік COVID-19 в Україні: буде до 30 тис. хворих на добу Фото: Максим Степанов розказав про коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Пік захворювання на коронавірус в Україні очікується через тиждень. Кількість хворих може досягти 30 тисяч осіб на добу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Право на владу".

Максим Степанов не виключив, що в даний час кількість хворих може зрости до 30 тисяч хворих на добу.

Зараз в Україні щодоби підтверджують близько 20 тисяч нових діагнозів. У "червоній" карантинній зоні - 12 областей і столиця.

З 9 квітня в "червону" зону увійдуть також Запорізька та Хмельницька області.

У цих регіонах діють максимальні обмеження. Зокрема, під забороною:

  • всі масові заходи;
  • обслуговування відвідувачів у закладах громадського харчування (тільки замовлення на винос);
  • діяльність непродовольчих магазинів і непродовольчих ринків;
  • робота розважальних закладів, установ культури;
  • прийом відвідувачів в басейнах, спортзалах, фітнес-центрах;
  • відвідування освітніх установ (виняток - дитячі садки, 1-4 класи школи);
  • заборона на роботу міського громадського транспорту вводиться рішенням місцевої влади

Червона" зона може бути скасована, якщо показники по захворюваності в регіоні досягають норми і зберігаються протягом 5 діб.

Як ми писали раніше, лікар повідомив, скільки отримують медики COVID-відділеннях.

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