Степанов спрогнозировал пик COVID-19 в Украине: будет до 30 тыс. больных в сутки
Пик заболевания коронавирусом в Украине ожидается через неделю. Количество заболевших может достигнуть 30 тысяч человек в сутки.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Право на владу".
Максим Степанов не исключил, что в настоящее время количество больных может вырасти до 30 тысяч больных в сутки.
Сейчас в Украине ежесуточно подтверждают около 20 тысяч новых диагнозов. В "красной" карантинной зоне - 12 областей и столица.
С 9 апреля в "красную" зону войдут также Запорожская и Хмельницкая области.
В этих регионах действуют максимальные ограничения. В частности, под запретом:
- все массовые мероприятия;
- обслуживание посетителей в заведениях общепита (только заказы на вынос);
- деятельность непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;
- работа развлекательных заведений, учреждений культуры;
- прием посетителей в бассейнах, спортзалах, фитнес-центрах;
- посещение образовательных учреждений (исключение - детские сады, 1-4 классы школы);
- запрет на работу городского общественного транспорта вводится решением местных властей.
Красная" зона может быть отменена, если показатели по заболеваемости в регионе достигают нормы и сохраняются на протяжении 5 суток.
Как мы писали ранее, врач сообщил, сколько получают медики в COVID-отделениях.