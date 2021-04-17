Степанов зробив заяву про поставки вакцин Pfizer: у нас форс-мажор

Чиновник звернув увагу, що переговори з американською компанією тривали з вересня 2020-го.

16 квітня перша партія доз у кількості 117 тисяч доз препарату від Pfizer-BioNTech з назвою Comirnaty вже прибула в Україну. За десять днів до цього були досягнуті рамкові домовленості щодо поставок 10 мільйонів доз цієї вакцини.

Чиновник запевнив, що інші партії щеплень від Pfizer, які обговорювалися при укладенні угод, прибудуть в Україну до кінця поточного року.

"Зараз у нас є форс-мажор за термінами поставки", - визнав Степанов.

При цьому міністр висловив упевненість, що "вже починаючи з травня запрацює контракт з Pfizer".

Він також розповів, що в липні повинні початися поставки в Україну вакцин від компаній Pfizer і Novavax.

"Почне надходити по 2 мільйони доз вакцин щомісяця. Стався форс-мажор, але він не від нас залежить", - додав Степанов.

Згідно з планом вакцинації, перша партія вакцини від Pfizer-BioNTech, яка вже надійшла в Україну, призначена для літніх людей в інтернатах та будинках престарілих, а також для прикордонників і співробітників ДСНС.

Раніше повідомлялося, що МОЗ України відмовився від вакцинації від коронавірусу публічних осіб позачергово залишковими дозами.

Також ми писали про те, що інфекціоніст розповіла, як українці полюють за залишковими дозами вакцини.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков про виконання Мінських домовленостей та перемовини з РФ.



Крім того, Резніков розповів, чому санкції РНБО проти контрабандистів треба вважати боротьбою з тероризмом.



Також лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль порівняв локдауни в Ізраїлі та Україні, вакцинацію у двох країнах, а також протоколи лікування хворих на COVID.



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