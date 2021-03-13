Степанов розповів, які органи частіше вражає новий штам коронавірусу в Україні

В Україні циркулює новий штам коронавірусу, який відрізняється більшою заразністю та частіше вражає молодих людей, при цьому вірус змінив клінічну картину перебігу захворювання.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

За словами чиновника, поява нового штаму вірусу суттєво погіршила епідеміологічну ситуацію в Україні.

При цьому Степанов не уточнив, про який саме варіант коронавірусу йдеться. Ймовірно, мається на увазі "британський" штам, який вважається більш заразним і смертоносним - він вже був зафіксований в Україні.

"Ми повинні розуміти, що ми зайшли в досить важкий період з точки зору нового штаму коронавірусу. Ми це бачимо, про це говорять лікарі. Він більш контагіозний і більше людей заражається, вражає молодих людей", - розповів глава МОЗ.

Також Степанов пояснив, по яких органах "б'є" новий штам COVID-19.

"Ми бачимо зміни клінічної картини - він вражає центральну нервову систему, нирки, печінку. Зовсім інша клінічна картина", - зазначив чиновник.

Степанов додав, що ситуація, що склалася, вимагає більш згуртованих дій для боротьби з вірусом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільш небезпечні штами коронавірусу, та як вони проявляються і чим відрізняються.

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