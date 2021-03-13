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Степанов рассказал, какие органы чаще поражает новый штамм коронавируса в Украине

Новина українською → Киев, Суббота 13 марта 2021 07:58
Степанов рассказал, какие органы чаще поражает новый штамм коронавируса в Украине Максим Степанов (фото: moz.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Украине циркулирует новый штамм коронавируса, который отличается большей заразностью и чаще поражает молодых людей, при этом вирус изменил клиническую картину течения заболевания.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам чиновника, появление нового штамма вируса существенно ухудшило эпидемиологическую ситуацию в Украине.

При этом Степанов не уточнил, о каком именно варианте коронавируса идет речь. Вероятно, имеется в виду "британский" штамм, который считается более заразным и смертоносным - он уже был зафиксирован в Украине.

"Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи. Он более контагиозен и больше людей заражается, поражает молодых людей", - рассказал глава Минздрава.

Также Степанов объяснил, по каким органам "бьет" новый штамм COVID-19.

"Мы видим изменения клинической картины - он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина", - отметил чиновник.

Степанов добавил, что сложившаяся ситуация требует более сплоченных действий для борьбы с вирусом.

Напомним, ранее мы рассказывали про самые опасные штаммы коронавируса, и как они проявляются и чем отличаются.

Также мы писали о том, что врач-инфекционист Ольга Голубовская назвала главную опасность нового штамма коронавируса.

В предыдущем выпуске политического ток-шоу украинцам рассказали, сколько недополучает бюджет Украины с таможни.


Также глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко рассказал о доходах бюджета от крупного бизнеса, НДС и про так называемые скрутки.


Кроме того, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал введение санкций США против Игоря Коломойского, назвав это "сигналом всему крупному бизнесу".


Также ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала дело Сергея Стерненка.


А председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко высказался о влиянии олигархов на государственные предприятия.

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