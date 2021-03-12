Найнебезпечніші штами коронавірусу: як проявляються і чим відрізняються

Рівно рік тому почалася пандемія коронавірусу у всьому світі. З того часу вірус кілька разів мутував і були виявлені нові штами цього захворювання. Деякі з них мають свої особливості, вони більш заразні та небезпечні.

Які штами коронавірусу найнебезпечніші і як вони проявляються, розповіли в матеріалі ТСН.

Нових штамів коронавірусу вже багато і більшість з них не є більш агресивними та мало чим відрізняються від первісного вигляду. Однак є три штами, які викликають серйозне занепокоєння у вчених всього світу.

Британський штам

Цей штам втричі заразніший, у нього найвища смертність і найкоротший інкубаційний період – до трьох днів. Це різновид коронавірусу діагностували порівняно недавно й ініційованих виявили вже понад сотні країн. Також є дані про те, що британський штам коронавірусу був зафіксований в Україні.

Бразильський штам

Цей штам відрізняється тим, що ним заражаються ті, хто вже раніше перехворів на коронавірус. Є випадки, коли бразильський штам був діагностований у людей, які вже одужали. Цим типом можна перехворіти повторно, через стійкості до вже набутих антитіл.

Південноафриканський штам

Цей штам також можна підхопити повторно. Він набагато легше інших штамів проникає в клітину і міцніше там тримається.