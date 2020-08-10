Степанов розкрив перші подробиці проекту з трансплантації органів

В Україні стартував пілотний проект щодо трансплантації органів. Але ця тема продовжує викликати багато запитань. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які існують ризики і чи не спровокує це розквіт "чорних трансплантологів".

Відзначимо, що ще наприкінці минулого року Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє проводити трансплантацію в країні не лише між родичами. Відтак 24 медичних заклади в пілотному режимі стали центрами трансплантології і вже провели 14 пересадок нирок, було трансплантовано 3 серця і кістковий мозок однорічній дитині.

"Раніше існувала тільки родинна трансплантація, коли, наприклад, мама віддавала свою нирку дитині. Тепер, з прийняттям цього закону, це стане набагато ширше. Але це не лише завдяки закону, адже треба побудувати цілу систему. Починаючи з нормативних актів, які ми зараз дуже швидко приймаємо і розбудовуємо з відповідних реєстрів реципієнтів, тобто - люди, які потребують подібної операції. Окрім того, відповідний реєстр людей, які при житті погоджуються стати донорами", - розповів Степанов в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Зараз фахівці будують систему, за якою буде працювати ця галузь, відбувається максимальний розвиток в клінічних базах і навіть проводяться перші операції.

"Я дуже хвилювався, але днями у Львові зробили трансплантацію серця, нирки і вперше в Україні була зроблена операція підшлункової залози", - поділився міністр.

Крім того, він запевнив, цей проект не зможе стати поштовхом для виникнення "чорного ринку" і українцям не варто боятися за себе і своїх близьких.

"Не може розпочатися "полювання" на людей, адже є спеціальний реєстр. До того ж, щоб з’ясувати, чи підходять ті чи інші органи для посмертної трансплантації, тобто, коли буде констатована смерть мозку - треба провести відповідне дослідження. Насправді, "чорна трансплантологія" - це міф, адже подібну операцію не можна зробити у якомусь полі, для цього потрібна техніка і команда професіоналів. У всіх провідних країнах, які є лідерами з трансплантації - США, Іспанія, Білорусь - медична допомога розвинута тільки у тому випадку, коли вона відрегульована, існують певні правила. Саме таку систему ми будуємо в Україні, а у випадку порушення, передбачена кримінальна відповідальність", - резюмував він.

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