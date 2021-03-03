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Степанов назвал штаммы коронавируса, которые лютуют в Украине

Новина українською → Среда 03 марта 2021 09:47
Степанов назвал штаммы коронавируса, которые лютуют в Украине Максим Степанов рассказал о штаммах коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас циркулируют европейский, итальянский, испанский штаммы коронавируса. Других мутаций пока не обнаружено.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

По словам Степанова, Украина направила в немецкую клинику несколько образцов для проверки на новые штаммы коронавируса.

"В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальные результаты", - сказал министр.

Также Степанов добавил, что Украина еще направляет образцы, которые отобрали на Прикарпатье, на исследование штаммов в Лондон.

"Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, это сложное дорогостоящее оборудование", - отметил министр.

Как мы ранее сообщали, Украина проверяет на новые штаммы коронавируса образцы из Прикарпатья.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске переполнены больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах.

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