Степанов назвал штаммы коронавируса, которые лютуют в Украине

В Украине сейчас циркулируют европейский, итальянский, испанский штаммы коронавируса. Других мутаций пока не обнаружено.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

По словам Степанова, Украина направила в немецкую клинику несколько образцов для проверки на новые штаммы коронавируса.

"В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальные результаты", - сказал министр.

Также Степанов добавил, что Украина еще направляет образцы, которые отобрали на Прикарпатье, на исследование штаммов в Лондон.

"Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, это сложное дорогостоящее оборудование", - отметил министр.